팡고지와이 고성엽(우)-유승재(좌) 공동대표

AI 기반 디지털 광고 솔루션 기업 팡고지와이가 한화투자증권과 대표 주관사 계약을 체결하고, 본격적인 기업공개(IPO)에 나선다.이는 ‘AI로 여는 광고·마케팅 혁신’이라는 팡고지와이의 비전 실현을 가속화하고, 시장에서의 성장 잠재력을 공식적으로 인정받는 의미를 지닌다.팡고지와이는 파편화된 디지털 광고 생태계에서 흩어진 데이터를 생성형 AI와 데이터 분석으로 통합해 광고주에게 최적화된 마케팅 솔루션을 제공하는 데 강점을 보인다. 특히, AI 기술력과 더불어 '사람'을 핵심 경쟁력으로 강조한다. 전체 구성원의 절반 이상이 이공계 전문가로, 이들이 AI의 잠재력을 극대화하는 역할을 맡고 있다.이러한 인적 자원은 프롬프트/컨텍스트 엔지니어를 통해 빛을 발한다. 이들은 AI의 성과를 좌우하는 '질문'을 설계해 차원이 다른 분석과 크리에이티브를 구현하며, 단순히 광고를 대행하는 것을 넘어 AI와 사람의 완벽한 결합을 통해 실질적인 성과를 창출하고 있다.한편 현재 팡고지와이는 디지털 광고대행과 함께 AI 기반 솔루션 개발을 양대 축으로 사업을 전개하고 있다. 이들 솔루션은 단순한 데이터 보고를 넘어 광고 운영의 비효율을 해소하고 새로운 수익 모델을 제시한다.이번 IPO 추진을 계기로 팡고지와이는 AI 기반 솔루션 개발에 더욱 속도를 낼 계획이다.팡고지와이 고성엽 대표는 “혁신적인 기술력으로 디지털 광고 시장의 판도를 바꾸고, 시장 참여자 모두에게 새로운 가치를 제공하겠다”는 포부를 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com