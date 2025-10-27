JS홀딩스, 유럽에 K-컬처 심는 글로벌 민간 외교관 [2025 한국경제 최고의 리더]

JS홀딩스그룹(대표 김종순)은 한국 문화를 유럽 전역에 전파하며 ‘K-컬처 플랫폼’으로 진화하고 있는 민간 문화외교의 대표 주자다. 2016년 런던 피카딜리서커스에 첫 한식당 ‘요리’를 연 이후, 한식 레스토랑을 영국 전역 15개까지 확장하고 K-디저트 카페, K-뷰티숍, 복합문화공간 ‘놀이터’, ‘인생네컷’ 유럽 총판까지 아우르며 영국을 중심으로 13개국에 한국 문화를 확산시켰다.김종순 대표는 한식의 본질적 가치와 완성도에 주목하며, 이를 세계에 널리 알리는 데 기업적 역량을 집중해왔다. 런던 외곽과 지방 도시에까지 진출한 한식당과 고급 케이터링 서비스는 주영 한국대사관, 문화원, 옥스퍼드대 한류 아카데미 등과 협업해 외교와 문화의 경계를 넘나들며 ‘한식 외교관’ 역할을 자임하고 있다.JS홀딩스는 한국 콘텐츠를 직접 기획하거나 국내 브랜드를 유럽에 소개하는 투트랙 전략으로 사업을 확장해왔다. 자사 브랜드의 확장뿐 아니라, 한국의 우수한 제품과 서비스를 유럽에 연결하는 유통·플랫폼 역할도 병행한다. 대표 사례가 '인생네컷' 유럽 총판 운영이다. 런던 소호의 매장은 전 세계 1위 매출을 기록했으며, 네덜란드·프랑스·노르웨이 등 13개국에 지점을 열어 K-팝 팬덤과 연계된 마케팅 플랫폼으로 성장시켰다.영국 한복판에는 코인노래방·K-음반·K-뷰티숍을 결합한 복합문화공간 ‘놀이터’를 조성해 팝업 스토어와 공연 이벤트를 열고 있다. 단순 소비 공간을 넘어 한국 문화를 ‘경험’하게 만드는 현장이자, 영국 젊은 세대에게는 ‘한국 라이프스타일의 창’ 역할을 하고 있다.JS홀딩스의 눈부신 성장 이면에는 ‘도전과 실행’의 반복이 있었다. 코로나19 팬데믹이라는 위기 속에서도 6개 지점을 오픈하고, 연매출 300억 원을 돌파했으며, 400명의 직원을 고용했다. 유럽 최초로 한식당 10호점을 돌파하고, Korean Restaurant of the Year 수상과 찰스 국왕의 방문이라는 상징적 성과도 이뤘다. JS홀딩스의 성공 스토리는 ‘우리가 못하면 남도 못한다’는 자신감과 문제 해결 중심의 경영 철학에서 비롯된다.김 대표는 또 다른 사명으로 ‘문화 교두보’로서의 책임을 강조한다. 한식뿐 아니라 공연·전시·뷰티·예술 등 다방면으로 사업을 넓히며, 한국 기업의 유럽 진출을 돕고 있다. 단순한 진출을 넘어 현지화와 확산을 도모하는 ‘브랜드 전도사’로서의 위상을 확고히 해가고 있다.영국 현지에서 한인사회 지원 활동도 병행한다. 재영한인협회와의 협력으로 의사단 식사 지원, 인생네컷 촬영권 제공, 한글학교·한인 청소년 축구팀 후원, ‘파란사다리’ 장학생을 위한 강연과 식사 제공 등 다양한 방식으로 공동체에 기여하고 있다. 캠브리지·옥스퍼드 등 주요 도시에서 시장 및 정치인들과의 간담회를 유치하며, 한인사회의 목소리가 지방정부에 전달되는 채널도 구축했다.JS홀딩스의 다음 목표는 ‘진정성 있는 K-브랜드’를 더욱 넓은 스펙트럼에서 확산하는 것이다. 이를 위해 국내 대학과 협력해 차세대 한식 셰프를 양성하고, 중소기업의 글로벌 진출을 돕는 플랫폼을 고도화하고 있다. 김종순 대표는 “지금 이 순간에도 한국에서 생산되는 수많은 훌륭한 제품과 창의적 콘텐츠가 적절한 소개 창구만 있다면 세계 시장에서 더 크게 성장할 수 있다”고 강조한다.그는 이어 “K-컬처가 단순 유행을 넘어 전 세계 소비자에게 감동과 신뢰를 줄 수 있으려면, 한국인 특유의 정밀함과 프로페셔널리즘, 그리고 따뜻한 공동체 정신이 함께 전해져야 한다”고 말한다.JS홀딩스의 여정은 이제 시작일 뿐이다. 한국과 유럽을 잇는 문화와 경제의 다리로서, 김종순 대표와 그의 팀은 ‘민간 외교관’으로서의 사명을 품고 유럽 전역에 한국의 가능성과 매력을 계속해서 심어가고 있다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com