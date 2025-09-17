서정진 회장 필두로 그룹사·임직원도 자사주 매입에 동참

/셀트리온 제공

셀트리온이 이사회를 통해 약 1000억원 규모의 추가 자사주 매입을 결정했다고 17일 밝혔다.자사주 매입은 오는 18일부터 장내매수 방식으로 진행되며 연내 계획된 물량의 취득을 마칠 계획이다.셀트리온은 성장 잠재성 등에 비해 자사의 가치가 시장에서 저평가되고 있다는 판단에 따라 자사주 매입을 이어가고 있다. 주가 안정과 주주가치 제고를 최우선 목표로 삼고 자사주 매입과 소각 등 주주친화 정책을 지속 실행하겠다는 입장이다.이번 결정까지 올해에만 9차례에 걸친 자사주 매입을 단행하는 셈이다. 총 규모는 약 8500억원이며, 자사주 소각 규모는 약 9000억원에 이른다.최고경영진을 비롯한 지주사와 계열사, 임직원도 적극 나서 그룹 차원의 주주가치 제고에 총력을 다하고 있다. 셀트리온홀딩스는 올해 6월 초까지 약 1200억원 규모의 셀트리온 주식 매입을 완료한 뒤 추가로 총 5000억원 규모 주식 매입을 추진하고 있다. 이중 9월까지 2620억원 규모의 주식 취득을 완료한 데 이어 최근에는 1250억원 규모의 추가 매입 계획을 발표하고 10월 초부터 취득에 나설 예정이다. 남은 약 1250억원 규모 주식에 대해서도 연내 취득을 완료한다는 계획이다.이에 앞서 셀트리온그룹 서정진 회장과 셀트리온스킨큐어도 주주가치 제고를 위해 7월까지 장내에서 각각 500억원 규모의 주식 취득한 바 있다. 임직원들도 약 400억원 규모의 우리사주 매입에 동참하는 등 회사 성장에 대한 자신감을 드러내고 있다.셀트리온 관계자는 “추가 자사주 매입 결정은 회사의 내재가치와 미래 성장성에 대한 자신감을 보여주는 것”이라며 “후속 바이오시밀러 제품의 순차적 출시에 따른 매출 확대와 신약개발 성과를 통해 장기적인 성장 잠재력을 현실화하고 글로벌 경쟁력을 강화해 주주가치 제고에 최선을 다하겠다”고 말했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com