'첨단산업 전초기지' 성남, 혁신과 성장으로 다시 뛴다 [2025 한국경제 최고의 리더]

공공서비스 부문 - 신상진 경기도 성남시장

민선 8기 3년 차를 맞은 성남시가 빠르게 변하고 있다. 오랫동안 방치되었던 시설은 시민의 공간으로 재탄생하고, 수십 년간 정체됐던 재건축 사업도 속도를 내기 시작했다. 도심 저활용 부지는 공공주택으로, 탄천에는 멸종위기종 수달이 돌아오는 등 생태환경도 회복 중이다. 도시 전반의 변화는 단순한 개발 성과가 아닌 신상진 시장의 리더십이 이끈 도시 체질 개선의 결과다.가장 주목할 사례는 분당구 구미동의 옛 하수종말처리장이다. 28년간 도심 속 흉물로 방치됐던 이곳은 ‘성남물빛정원’이라는 복합문화시설로 재탄생했다. 산책로, 카페, 미술관, 뮤직홀이 들어섰고, 뮤직홀은 공연과 시민 참여 프로그램으로 연일 활기를 띠고 있다. 신 시장은 “불가능하다고 여겼던 과제를 시민 품으로 돌려드린 것이 가장 큰 보람”이라고 말했다.성남의 미래 산업 지형을 바꿀 제4테크노밸리 사업도 본격화됐다. 오리역 일대 57만㎡를 AI·R&D 중심의 첨단산업 클러스터로 개발하는 계획으로, 농수산물유통센터와 LH 오리사옥 등 부지를 통합해 2026년 도시혁신구역 지정을 목표로 하고 있다. 이후 기반시설 조성과 앵커기업 유치가 예정되어 있으며, 신 시장은 “판교를 넘어서는 새로운 성장축이 필요하다”고 강조했다.고도제한 완화로 수십 년간 정체됐던 재건축도 다시 활기를 띠고 있다. 이매·야탑·삼평 등 노후 주거지역의 사업성이 개선되면서 속도를 내고 있으며, 신 시장은 “주민의 재산권 회복이자 주거환경 개선의 전환점”이라며 제도 완화를 끝까지 추진하겠다고 밝혔다.도심 유휴지를 활용한 주거 정책도 실효를 거두고 있다. 대표적 사례인 ‘분당 아테라’는 공영주차장 부지를 활용해 공공분양주택 242세대를 조성한 것으로, 지난 6월부터 무주택 실수요자들이 입주를 시작했다. 신 시장은 “큰 땅 없이도 도심 속 숨은 공간을 발굴해 실질적인 주거 대안을 마련한 상징적 사례”라고 설명했다.도시 생태도 되살아나고 있다. 올 상반기 탄천과 동막천에서 멸종위기종이자 천연기념물인 수달의 흔적이 16건 확인됐고, 시는 맞춤형 서식처와 수질 모니터링 체계를 마련했다. 신 시장은 “수달의 귀환은 생태복원이 이뤄졌다는 증거”라며, 환경 개선은 시민 삶의 질과 직결된 정책임을 강조했다.성남시는 첨단산업 거점 도시로서도 진화를 거듭하고 있다. 기존 판교테크노밸리에 더해 오리역 일대 제4테크노밸리와 분당의 바이오헬스 인프라가 확장되고 있으며, 위례지구에는 포스코 글로벌센터가 2029년 완공될 예정이다. 센터는 교육·연구·업무 기능을 통합한 복합공간으로 개발되며, 고용 창출과 지역경제 활성화가 기대된다.또한 자율주행 실증, 스마트 교통체계, ESG 기반 도시운영 등 미래 도시 모델을 선도적으로 실험하고 있다. 신 시장은 “성남은 대한민국 혁신의 테스트베드”라며, 도시의 잠재력을 시민과 함께 열어가겠다고 밝혔다.민선 8기 들어 성남시는 방치된 기반시설은 문화공간으로, 각종 규제는 기회로, 도심 유휴지는 실질적 주거 해법으로, 생태는 자산으로, 첨단산업은 성장엔진으로 전환하며 도시 체질을 개선해 나가고 있다. 변화는 멈추지 않는다. 신 시장은 “도전과 실행으로 이룬 변화의 성과는 성남의 새로운 시작”이라며, “시민과 함께 더 큰 미래를 열겠다”고 다짐했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com