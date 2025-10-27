‘기술과 사람으로 성장’ 인카금융서비스의 토탈 플랫폼 도전기[2025 한국경제 최고의 리더]

금융서비스 부문 - 최병채 인카금융서비스 회장

국내 대표 GA(법인보험대리점)인 인카금융서비스㈜는 1999년 설립 이후 꾸준한 성장과 혁신을 이어오며 업계의 새로운 이정표를 세우고 있다. 기술보증기금으로부터 GA 최초의 벤처기업 인증을 받은 데 이어, 코넥스와 코스닥 시장에 연이어 상장한 이 기업은 최근 2024년 연결 기준으로 매출 약 8,323억 원, 영업이익 약 863억 원, 순이익 약 620억 원을 기록하며 탄탄한 재무성과를 증명했다. 2025년 상반기 기준 매출 4,689억 원, 영업이익 454억 원, 순이익 335억 원 등 GA 업계 내 최상위 수준의 실적도 유지하고 있다. 약 19,000명의 전속 설계사를 보유한 인카금융서비스는 ‘인생의 카운슬러(Life Counselor)’라는 슬로건 아래 고객 맞춤형 종합자산관리 서비스를 제공하며, 34개 이상 생명·손해보험사와의 제휴를 바탕으로 투자자문, 대출 등 금융생활 전반을 아우르는 사업 확장을 추진 중이다.창업 초기부터 IT의 중요성을 인식한 인카금융서비스는 “미래는 시스템이 만든다”는 철학을 바탕으로 차별화된 영업지원 체계를 구축해왔다. 대표적인 예가 자체 개발한 ‘IIMS’ 시스템이다. 이 시스템은 수수료 지급, 계약·수금·인사 관리 등 영업 전반의 필수 기능을 통합해 설계사의 업무 효율을 극대화하며, 2026년에는 차세대 시스템 도입을 예고하고 있다. 상품전략연구소를 통해 설계사에게 최적의 상품 조합과 정보를 제공하는 한편, 교육시스템을 체계화해 신입부터 전문가까지 설계사의 성장을 지원하고 있다. 교육 콘텐츠의 접근성 제고는 물론 다양한 동기부여 프로그램을 운영해 설계사의 역량 향상과 지속적인 성장을 도모한다. 또한 설계사와의 지속적인 소통과 성과 공유를 위한 주식 배분 제도 등은 회사의 신뢰 문화 조성을 뒷받침한다.이처럼 인카금융서비스는 IT 기반 영업환경, 전문 상품 분석 역량, 체계적인 교육 시스템이라는 삼박자를 기반으로 설계사의 경쟁력을 높이고, 이는 곧 회사의 지속적 성장으로 이어지는 선순환 구조를 만들어왔다. 이러한 역량은 상장이라는 결과로도 이어졌다. 코넥스와 코스닥 상장 과정에서 검증된 재무건전성과 경영투명성은 금융소비자와 시장으로부터의 신뢰를 이끌어냈고, 업계 최초의 코스닥 상장이라는 이력은 인카금융서비스의 선도적 입지를 굳히는 데 결정적인 역할을 했다. 기술과 사람에 대한 장기적 투자가 이 같은 성과의 밑거름이었으며, 회사는 앞으로도 이러한 기조를 이어갈 계획이다.“사람을 위한 기술, 인생을 위한 금융”이라는 철학 아래, 인카금융서비스는 기술과 사람의 조화를 통해 고객의 삶을 풍요롭게 만들고자 한다. 회사는 설계사들이 업계 최고의 금융전문가로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않는다. 단순히 보험상품을 판매하는 수준을 넘어 AI 기술과 데이터를 적극 활용하고, 분석 역량을 갖춘 전문가가 고객의 인생 전체를 컨설팅하는 체계를 구축 중이다. 보험, 대출, 투자자문을 하나로 연결하는 원스톱 금융 서비스 제공을 통해 고객은 시간 절약은 물론 미래에 대한 불안도 덜 수 있게 된다. 이처럼 고객의 성공과 설계사의 성장이 회사 성장으로 이어지는 선순환 구조는 인카금융서비스가 지향하는 핵심 가치다.나아가 인카금융서비스는 금융의 본질적 역할을 재정의하고자 한다. 단순한 금융상품 유통을 넘어, 인생 전반을 아우르는 ‘안전망’으로서 보험, 대출, 투자 등을 총괄하는 토탈 금융 서비스를 통해 고객의 삶을 실질적으로 변화시키는 것을 목표로 한다. 복잡하고 어려운 금융을 보다 단순하게, 기술 기반으로 통합 제공함으로써 고객의 일상을 편리하게 하고, 나아가 사회 전반의 삶의 질 향상에도 기여하고자 한다. GA를 넘어 ‘인생 자산 플랫폼’으로의 진화는 단순한 비전이 아닌, 기술과 사람에 대한 꾸준한 투자와 신뢰의 축적이 만들어낸 현실이며, 앞으로도 인카금융서비스는 고객의 인생 여정에 함께하는 가장 든든한 파트너로 자리매김할 것이다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com