서대문구 국민연금공단 서울북부지역본부 모습/2025.3.14.사진=한경 김범준 기자

최근 5년 6개월 동안 국민연금 보험료가 잘못 걷힌 사례가 198만 건을 넘었고 규모는 약 1조5410억 원에 달하는 것으로 드러났다. 이 과정에서 행정비용만 18억 8000만 원이 낭비됐다.17일 국회 보건복지위원회 소속 한지아 국민의힘 의원이 국민연금공단과 국민건강보험공단에서 제출받은 ‘국민연금 과오납 현황’ 자료에 따르면 2020년부터 올해 6월까지 발생한 과오납 건수는 198만4000건으로 금액은 1조5410억 원이었다.국민연금 과오납은 보험료를 이중납부하거나 납부 금액을 착오로 과다 지불한 경우 또는 퇴사, 이직, 사업 중단 등 자격 변동을 늦게 신고해 발생하는 사례를 포함한다.연도별 과오납은 ▲2020년 34만1000건(2245억 원) ▲2021년 33만9000건(2551억 원) ▲2022년 35만 건(2765억 원) ▲2023년 36만3000건(3089억 원)이며 2024년 상반기에만 23만 4000건(1532억 원)으로 해마다 꾸준히 증가하고 있다. 특히 과오납 금액은 2020년 대비 지난해 기준 43.8%나 늘었다.이 중 환급되지 못한 금액도 적지 않다. 미반환된 과오납은 17만 건으로 금액으로는 704억 원에 달했으며 2020년의 경우 5000건(10억 원)이 소멸시효 만료로 인해 영구히 반환되지 못했다.환급 대상자에게는 별도로 환금신청 안내문이 발송되지만 그 과정을 처리하는 데 든 행정비용도 지난 5년 6개월간 18억 8400만 원에 이르는 것으로 나타났다.한지아 의원은 “과오납의 상당 부분은 가입자의 지연 신고 등에서 비롯되지만 매년 수십만 건이 반복적으로 발생하고 있는 만큼 제도적 개선이 필요하다”고 지적했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com