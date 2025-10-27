지역에서 세계로, 칼빈대학교의 새로운 100년 전략 [2025 한국경제 최고의 리더]

인재양성 부문 - 황건영 칼빈대학교 총장

전쟁의 폐허 속에서 1953년 시작된 칼빈대학교는 지난 70여 년간 한국교회와 함께 성장하며 개혁주의 신학의 정통성을 지켜온 신학 명문이다. 그러나 최근 한국 고등교육계의 위기 속에서 다수의 중소 종립대학들이 재정난과 구조조정에 직면한 가운데, 황건영 총장의 취임 이후 칼빈대학교는 위기를 기회로 바꾸며 새로운 전환점을 맞이했다.2023년 4월 제7대 총장으로 취임한 황건영 박사는 탁월한 글로벌 네트워크와 실행력을 바탕으로 단기간 내 대학의 재정 구조를 혁신했다. 한 달에도 수차례 해외를 방문하며 20여 개국에서 약 2,000명의 외국인 유학생을 유치했고, 이들은 학부와 대학원 교육 전반에 활력을 불어넣는 동시에 재정적 안정성을 확보하는 핵심 기반이 됐다. 이러한 성과는 신학과 학생 전원에게 4년 전액 장학금 지급이라는 파격적 교육복지로 이어졌으며, 교육의 질을 유지하면서도 누구나 공정하게 공부할 수 있는 환경을 마련했다.2024년, 황 총장의 리더십은 ‘글로벌 칼빈’으로 이어졌다. UN Academic Impact와 UN Global Compact에 동시 가입한 칼빈대학교는 국제기구와의 협력을 통해 교육과 평화, 지속가능성이라는 글로벌 의제를 신학 교육 안에 녹여내는 전례 없는 행보를 시작했다. 국내 대학 최초로 UN 본부에서 평화 세미나를 개최했고, UN 평화유지군과의 공동 포럼, 해외 UN 연수단 파견 등은 칼빈대학교를 한국 교계뿐 아니라 국제사회와 소통하는 교육기관으로 격상시켰다.2025년에는 교육부 주관 ‘대학기관평가인증’을 획득하며 교육 품질과 책무성을 국가로부터 인정받았다. 이는 종교 사학으로서 최초의 사례 중 하나로, 취임 직후부터 전 교직원이 참여한 TF팀의 3년간의 노력과 혁신이 결실을 맺은 결과였다. 특히 평가에 소극적이던 기존 관행을 깨고 행정, 교육, 운영 전반에서 혁신을 주도한 점에서 의미가 크다. 이와 함께 칼빈대학교는 ‘지역혁신 중심 대학지원체계(RISE)’ 수행대학으로도 선정되며 지역사회와의 연계를 통한 지속가능한 성장 기반까지 확보했다.황 총장은 단순한 경영혁신을 넘어 신학적 비전과 시대정신을 결합하는 새로운 교육철학도 선포했다. “경험이 학습되는 대학교”를 비전으로 제시하며, 단지 교실에서의 지식 전달을 넘어 실제 목회 현장에서의 실무 능력까지 포괄하는 현장중심 교육을 강화하고 있다. 이 비전은 국내외 인턴십, 목회 실습, 해외 연수 등 실질적 경험을 통해 학생들의 역량을 극대화하려는 교육철학에서 비롯됐다.또한 황 총장은 2024년, 성경적 가치에 기반한 ESG(환경·사회·지배구조) 혁신경영을 선포했다. 특히 성경의 가치와 윤리를 중심축으로 삼은 기독교적 ESG 모델로, 지속가능성·책임성·공동체성의 조화를 강조한다. 예를 들어, 탄소중립 실천교육, 친환경 캠퍼스 조성(E), 장학제도 확대, 저소득·다문화 학생 대상 프로그램 운영(S), 그리고 투명한 행정과 민주적 의사결정 체계(G)를 실천하고 있다.‘UN 명의의 수료증’을 받을 수 있는 국제교육과정 운영, ‘꿈마중 어학연수’ 등 글로벌 학습 프로그램도 황 총장이 직접 기획해 추진한 성과들이다. 대학 차원의 연수단을 파견하고 해외 현지 네트워크를 다져, 재학생들의 글로벌 감각을 체계적으로 길러내는 데 집중했다. 캠퍼스 내에는 외국인 학생과 국내 학생이 함께 소통할 수 있는 글로벌 학습공간이 조성됐고, 이는 자연스레 세계 기독 청년 리더 양성소로서의 대학 정체성과도 맞닿아 있다.황건영 총장은 “이 모든 것은 하나님의 은혜이며, 교직원 모두가 한마음으로 일구어낸 기적”이라고 말한다. 단순한 재정 정상화를 넘어, 대학의 본질인 ‘사명교육’ ‘진리탐구’ ‘세계선교’라는 미션을 구체화하고자 쉼 없이 걸어온 시간들이었다.앞으로도 황 총장은 “칼빈대학교는 신학의 본질을 지키면서도 세계와 소통하고, 복음과 교육을 통합하는 선교적 교육기관이 될 것”이라며 “연구·사역·교육의 삼각축을 세워 성경적 지성인을 양성하겠다”고 강조했다. 학문의 울타리를 넘어, 실천적 신앙으로 시대를 섬기고, 세계와 연결되는 기독대학의 역할을 일구어내는 것. 이것이 황건영 총장이 말하는 진정한 ‘리더십’이다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com