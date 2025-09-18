임팩티브AI, 수요예측 솔루션 ‘딥플로우’에 LLM 기반 분석 기능 추가

임팩티브에이아이(대표 정두희)가 인공지능(AI) 기반 수요 및 가격 예측 솔루션 '딥플로우'에 예측값에 대한 심층 분석과 행동 제안을 포함한 LLM 기반의 분석 기능을 추가했다고 18일 밝혔다.딥플로우는 복잡한 수요예측 과정을 자동화하고, 재고 관리 최적화와 데이터 기반 의사결정을 지원하는 AI 솔루션이다. 200개 이상의 고급 딥러닝·머신러닝 모델을 활용해 출고량과 판매량에서 높은 정확도의 예측값을 생성해 제조, 유통, 식품 등 다양한 산업 분야에서 의사결정을 돕는다.이번 업데이트는 예측값의 근거를 분석하고 액션 플랜을 마련해야 하는 실무 담당자의 고민을 해결하는 데 집중했다.리포트 형태로 제공되는 분석은 생성형 AI를 활용해 과거 판매 추이와 계절별 패턴 분석, 향후 수요 전망 및 예측 근거, 부서별 맞춤형 실행 전략(Action Plan)을 자동으로 생성한다. 이를 통해 기업은 예측값을 확인하고, 나아가 실행 가능한 인사이트를 확보할 수 있다.특히 리포트는 세일즈, 마케팅, SCM 등 실무자별로 주요 리스크와 기회 요인을 체계적으로 제시하고, 각 부서에 최적화된 액션 플랜을 제공한다. 실무자들은 딥플로우를 사용해 복잡한 데이터 해석과 보고서 작성에 쏟는 시간을 절약하고, 전략적 의사결정에만 집중할 수 있다.또한 이번 업데이트에서는 BI(Business Intelligence) 대시보드와 MI(Market Intelligence) 대시보드도 함께 리뉴얼했다. BI 대시보드는 재고 부족이나 과잉 SKU를 한눈에 확인할 수 있도록 제공하고, 향후 판매 변화를 반영한 재고 소진일수와 적정 생산량을 자동 산출한다. 이를 통해 기업은 재고 관리에서 불필요한 비용과 품절 리스크를 줄이고, 실무자는 별도 편집 없이 시각화된 자료로 즉시 현황을 파악할 수 있다. MI 대시보드는 환율, 금리, 원자재 가격, 글로벌 경제 지표 등 외부 환경 데이터를 제공하며, 환율과 유가에 대해서는 3개월 단기 AI 예측(베타)을 통해 시장 변동성을 선제적으로 대응할 수 있도록 지원한다.딥플로우는 신기능 리포트와 함께 BI·MI 대시보드 리뉴얼을 통해 실무 친화적인 결과 해석, 시장 모니터링, 실행 전략까지 제공함으로써 AI 수요예측 활용을 한층 고도화하고, 고객사의 도입 성과를 극대화한다.정두희 임팩티브에이아이 대표는 "AI 수요예측을 통해 예측값을 제공하는 것을 넘어 딥플로우는 실무자와 경영진의 종합 의사결정 지원 도구로 진화하고 있다"며 "기회 분석과 리스크 관리, 영업 이익 개선 등 고객의 재무성과에 기여할 수 있도록 솔루션을 계속 고도화할 것"이라고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com