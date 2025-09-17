“평면은 잊어라” 영원무역, 질감 살린 3D 디자인으로 패션 재정의

자체 생산 원자재 활용, 3D 구현으로

우븐·니트 총 23종 스타일 공개

영원무역이 2027년 봄·여름(SS)과 가을·겨울(FW) 시즌을 이끌 아웃도어 디자인을 3D 디자인 컬렉션 쇼로 선보였다.‘더 아웃사이드 에디트(THE OUTSIDE EDIT: EASY PACE)’라는 주제의 이번 쇼는 영원무역이 자체 생산한 원단을 3D로 구현해, 우븐 14종과 니트 9종 등 총 23종류의 스타일을 공개했다. 평면 도식이 아닌, 실물을 보는 듯한 질감과 구조적 디테일을 구현한 게 특징이다.영원무역은 매년 디자인팀과 섬유사업본부가 협업해 3D 컬렉션을 제작·발표하고 있으며, 이를 통해 해외 바이어들이 실질적으로 활용할 수 있는 차별화된 디자인 경쟁력을 제공하고 있다.성래은 영원무역그룹 부회장은 “이번 3D 디자인 쇼케이스는 단순히 새로운 시즌 컬렉션을 선보이는 차원을 넘어, K-패션의 글로벌 위상을 높이고 산업 전반에 새로운 패러다임을 제시하는 과정이라 생각한다”며 “영원무역은 기업의 성과를 넘어 사회와 산업 전체의 지속가능한 발전을 이끌어가는 책임 있는 파트너로 자리매김하겠다”고 밝혔다.한편, 영원무역은 방글라데시, 베트남 등 글로벌 생산 거점에서 지속가능한 생산체계와 친환경 원자재 개발을 강화하고 있으며, 디지털 전환과 ESG경영을 접목한 혁신 활동을 지속하고 있다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com