코오롱생명과학, 글로벌 ESG 평가 에코바디스 ‘실버’ 메달 획득

환경, 노동·인권, 윤리, 지속가능 조달 등 전 부문 고득점으로 투명경영 입증

코오롱생명과학은 세계 최대 규모의 글로벌 공급망 ESG 평가기관인 에코바디스(EcoVadis) 평가에서 ‘실버’ 메달을 획득했다고 17일 밝혔다.코오롱생명과학은 이번 평가에서 ▲환경 ▲노동·인권 ▲윤리 ▲지속가능한 조달 등 4개 부문 전반에 걸쳐 높은 점수를 받아 실버 메달 대상자로 선정됐다. 에코바디스의 실버 메달은 전 세계 평가 대상 기업 중 상위 15% 기업에 부여된다.2007년 프랑스에서 설립된 에코바디스는 UN 글로벌콤팩트(UNGC) 10대 원칙, 국제노동기구(ILO) 협약, 글로벌 리포팅 이니셔티브(GRI) 표준 등 다양한 국제 기준을 기반으로 기업 공급망의 지속가능경영 수준을 평가한다. 현재까지 전 세계 13만 개 이상의 기업이 평가 받았으며, 특히 올해부터는 전체 업종을 대상으로 평가 방식이 상대평가로 전환돼 상위 등급 획득이 한층 까다로워졌다.코오롱생명과학은 환경 분야에서 에너지와 온실가스, 수자원, 화학물질 및 폐기물 등 주요 이슈를 관리하기 위한 정책을 운영하며, ISO 14001(환경경영시스템) 인증 확보와 온실가스 배출량 검증을 완료했다. 노동·인권 분야에서는 임직원의 다양성과 인권을 존중하고 차별·괴롭힘 방지 정책과 교육, 제도적 장치를 마련해 안전한 근무환경을 조성하고 있다.윤리 분야에서는 기밀정보 보호와 부패·뇌물 방지, 정보보안을 위한 종합 정책을 시행하고 내부고발 제도를 운영해 투명한 경영 환경을 유지하고 있으며, 지속가능한 조달 분야에서는 공급망 ESG 평가 및 현장 감사 등을 통해 협력사와의 상생경영을 실천하고 있다.이번 에코바디스 실버 메달 획득은 최근 ESG 성과들과 맞물려 코오롱생명과학의 ESG 경영이 체계적으로 강화되고 있음을 보여준다. 코오롱생명과학은 ISO 37001(부패방지경영시스템)과 ISO 37301(컴플라이언스경영시스템) 두 가지 국제 인증을 동시 획득한 데 이어 창사 첫 지속가능경영보고서를 발간하며 글로벌 수준의 투명한 경영 체계를 탄탄히 구축하고 있다.김선진 코오롱생명과학 대표이사는 “지속가능성은 글로벌 바이오헬스 산업에서 기업 경쟁력을 좌우하는 핵심 가치”라며 “글로벌 고객사들의 ESG 경영 요구가 확대되는 상황에서 기업의 지속가능성 및 신뢰도를 제고함으로써 글로벌 경쟁력을 더욱 강화하겠다”고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com