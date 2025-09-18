[속보] 美Fed, 트럼프 행정부 들어 첫 금리 인하…0.25%p 낮춰 4.00~4.25%

미국 중앙은행(Fed)이 17일(현지시간) 기준금리를 0.25%포인트(p) 인하했다. 도널드 트럼프 행정부 출범 이후 첫 금리 인하다.연방공개시장위원회(FOMC)는 이틀간의 회의를 마친 뒤 기준금리를 기존 4.25∼4.50%에서 4.00∼4.25%로 낮추기로 했다고 밝혔다. 지난해 12월 0.25%p 인하 이후 다섯 차례 동결을 이어오다 9개월 만에 내린 것이다.Fed는 성명에서 “올해 상반기 경제 활동이 완화됐고, 고용 증가세는 둔화했으며 실업률은 소폭 상승했으나 여전히 낮은 수준”이라며 “인플레이션은 다소 높은 수준에서 유지되고 있다”고 배경을 설명했다.트럼프 대통령은 ‘빅 컷’(0.50%p 이상 대폭 인하)을 요구했으나 받아들여지지 않았다. 전날 대통령이 임명한 스티븐 마이런 신임 Fed 이사(국가경제자문위원회 위원장 겸임)는 0.50%p 인하에 표를 던졌지만, 나머지 위원들이 0.25%p 인하에 찬성하면서 결정이 확정됐다.Fed는 올해 말 기준금리 예상치의 중간값을 3.6%로 제시했다. 이를 감안하면 연내 두 차례 추가 인하가 예상된다. 이번 결정으로 한·미 금리차는 상단 기준 1.75%p로 좁혀졌다.정채희 기자 poof34@hankyung.com