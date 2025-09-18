HDC랩스, 추석 맞이 독거 어르신 위한 곰탕 전달

HDC랩스(대표 김성은)는 추석 명절을 맞아 지역사회 독거 어르신을 위한 ‘곰탕 나눔 행사’를 진행했다고 밝혔다. 이번 행사는 따뜻한 한 끼를 전하며 이웃 사랑을 실천하고, 기업의 ESG 가치를 사회와 함께 나누기 위해 마련됐다.행사는 반포1동 새마을지도자협의회와 새마을부녀회가 주관하고 HDC랩스 임직원이 참여해 의미를 더했다. 봉사활동은 명절 꾸러미 포장부터 곰탕 배식, 어르신 응대와 행사 마무리까지 임직원이 함께했다. HDC랩스는 지난해 1월에도 서초구 반포1동에 주거 안전 지원을 위해 도어락을 기부하며 지역사회와 꾸준히 협력해 왔다.HDC랩스는 이번 나눔 활동을 통해 ‘지역사회와 함께하는 기업’으로서의 책임을 실천하고자 했다. 임직원이 직접 참여하는 봉사활동을 통해 나눔 문화를 확산시키고, 기업과 지역사회가 함께 성장하는 선순환을 추구하고 있다.특히, 올해 6월에는 임직원의 자발적 참여로 구성된 사내 봉사단을 공식 출범시키고 ‘굿 사이클링 캠페인’을 시작했다. 이 봉사단은 지역사회 상생과 포용적 성장을 목표로 다양한 활동을 이어가고 있으며, 이번 곰탕 나눔 행사도 그 일환으로 진행됐다.한편, HDC랩스는 9월 16일 자원순환의 날을 맞아 임직원 참여형 ‘ESG 자원순환 캠페인’을 열었고, 오는 9월 30일에는 ‘문화가 있는 플로깅 DAY’를 통해 환경보호와 문화체험을 결합한 활동을 펼칠 계획이다.HDC랩스 관계자는 “이번 곰탕 나눔을 비롯한 다양한 봉사 활동은 임직원들이 함께 모여 지역사회를 위한 가치를 만들어가는 과정”이라며, “앞으로도 HDC랩스는 임직원들과 함께 사회공헌 활동을 지속하며 ESG 경영을 구체적으로 실천해 나가겠다”고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com