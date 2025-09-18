전세사기 불안 속 내 집 마련 수요 증가... KCC건설 ‘대전 에테르 스위첸’ 관심

최근 전세사기에 대한 불안감이 확산되며 기존 주택을 전세로 계약하는 것을 꺼리는 분위기가 퍼지고 있다. 이에 따라 실거주 수요자들은 전세가 수준에서 추가 비용을 더 지불해서라도 안정적으로 내 집을 마련하려는 흐름을 보이고 있다.이 가운데 대전 서구 용문동 일대에서 공급 중인 ‘대전 에테르 스위첸’이 주변 시세 대비 합리적인 분양가를 적용하면서 실수요자들의 대안으로 부상하고 있다. 전세금에 소액만 추가하면 실입주가 가능한 수준이라는 점에서, 전세 리스크를 피하면서도 내 집 마련까지 가능한 단지로 평가받고 있다.특히 단지는 3.3㎡당 혜택 적용 시 최저 평당 1,360만원대부터 분양가가 형성돼, 고분양가 흐름이 지속되는 대전 시장에서 뚜렷한 가격 경쟁력을 갖춘 점이 강점이다.입지 조건도 뛰어나다. ‘대전 에테르 스위첸’은 대전지하철 1호선 용문역 3번 출구에서 바로 앞 근접 거리의 초역세권 단지로, 롯데백화점도 도보 5분 거리에 위치해 생활 인프라 접근성이 뛰어나다. 반경 1km 내에는 하나로마트, 한민시장 등 편의시설이 다수 분포해 있으며, 둔산 생활권과도 인접해 갤러리아백화점, 이마트, 메가박스, 갈마복합문화센터(예정) 등 쇼핑·문화시설 이용도 편리하다. 여기에 최근 대전 도시철도 2호선 착공 소식도 전해졌다.지상 최고 38층, 2개 동 규모로 조성되는 대전 에테르 스위첸은 아파트 전용 62~84㎡ 138세대와 주거형 오피스텔 전용 84㎡ 60실로 구성되며, 외관에는 스위첸 디자인 매뉴얼 2.0이 적용됐다. 피트니스, GX룸, 필라테스, 키즈카페, 힐링 스페이스 등 다양한 커뮤니티 시설도 함께 마련됐다.‘대전 에테르 스위첸’은 오는 9월 12일 입주자모집공고를 시작으로 임의공급을 진행한다. 청약은 19일에 실시될 예정이다.현재 선착순 계약은 대전광역시 서구 도산로에 마련된 홍보관에서 진행 중이며, 방문객 대상 다양한 사은품과 현장 이벤트도 운영되고 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com