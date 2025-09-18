한경DB

프로야구 구장별 장애인석 설치 비율이 최대 30 배 차이를 보인 가운데, 인천 SSG 랜더스필드 구장만 14석에 그쳐 법정 최소 기준 (20 석)을 충족하지 못한 것으로 나타났다.국회 보건복지위원회 소속 최보윤 국민의힘 의원이 문화체육관광부로부터 제출받은 '프로야구 경기장 장애인석 설치 및 운영 현황' 자료에 따르면, 키움 고척스카이돔은 전체 좌석 1만 6천 석 중 장애인석 280석을 설치해 가장 많은 장애인석을 보유한 반면, 인천 SSG 랜더스필드는 전체 2만 3천 석 중 장애인석이 단 14석에 불과해 극명한 대조를 보였다 .전체 좌석 대비 장애인석 설치 비율을 살펴보면 ▲ 고척스카이돔이 1만 6천 석 중 280석(1.75%) 으로 가장 높았고, ▲ 대전한화생명볼파크 1만 7천 석 중 200석(1.18%), ▲ 창원 NC 파크 1만 7983석 중 208석(1.16%), ▲ 기아챔피언스필드 2만 500석 중 230석 (1.12%), ▲ 수원 ktwiz 파크 1만 8천 700석 중 82석 (0.44%), ▲ 포항야구장 1 만 2120석 중 40석 (0.33%), ▲ 대구삼성라이온즈파크 2만 4천 석 중 65석 (0.27%), ▲ 잠실야구장 2만 3750석 중 36석 (0.15%), ▲ 사직야구장 2만 3천 79석 중 28석 (0.12%), ▲ 인천 SSG 랜더스필드 2만 3천석 중 14석 (0.06%) 순이었다.현행 '장애인 · 노인 · 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행령'에 따르면, 공연장 · 관람장은 전체 좌석의 1% 이상을 장애인석으로 설치해야 하며, 2천 석 이상인 경우 최소 20석 이상을 확보하도록 규정하고 있다 .최보윤 의원은 "구장별 장애인석 설치 비율이 최대 30배까지 차이 나는 것은 구장 운영 주체와 지자체마다 장애인 관람객에 대한 인식에 큰 차이가 있음을 보여준다"며, "특히 법적 기준조차 충족하지 못한 구장은 시설 소유자인 지자체와 운영을 맡은 구단이 협력해 시급히 개선해야 한다" 고 지적했다.이어 "프로스포츠는 사회통합의 장이 되어야 한다"며 "단순히 장애인석 숫자를 맞추는 데 그치지 말고, 장애인 관람객이 불편 없이 안전하고 편안하게 경기를 즐길 수 있는 환경을 조성해야 한다"고 강조했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com