디에잇 시그니처 메뉴 금붕어 딤섬

디에잇 헤드 셰프 조셉 체

마카오 그랜드 리스보아 호텔의 미슐랭 2스타 레스토랑 ‘The Eight(디에잇)’이 국내 미쉐린가이드 선정 중식 파인 다이닝 ‘쥬에(Jue)’와 손잡고 팝업 레스토랑을 선보인다. 이번 행사는 2025년 10월 17일부터 19일까지 서울 ‘쥬에’에서 단 3일간 진행된다.이번 프로젝트는 F&B 스타트업 에어키친이 주최, ‘Taste Travels.’라는 슬로건 아래 해외 정상급 셰프를 국내로 초청해 새로운 미식 경험을 만드는 시리즈의 일환이다.행사에는 약 60년 경력과 17년 연속 미슐랭 스타 경력을 갖춘 The Eight의 헤드 셰프 조셉 체와, 그리고 세계중국요리대회 금상 수상자인 쥬에의 강건우 헤드 셰프가 함께 참여한다. 이들은 The Eight의 시그니처 광둥식 해산물 코스와 두 레스토랑의 협업 메뉴를 포함한 프리미엄 파인 다이닝 코스를 선보일 예정이다.예약은 에어키친 홈페이지를 통해 가능하며, 한정 좌석으로 운영된다. 에어키친 관계자는 “마카오 미슐랭 레스토랑의 정통 미식을 한국에서 경험할 수 있는 특별한 무대”라며 “앞으로도 전 세계 유명 셰프와 국내 레스토랑 협업을 지속적으로 확대해 국경 없는 미식의 여정을 이어가겠다”고 말했다.㈜에어키친은 ‘Taste Travels’라는 슬로건 아래 전 세계 셰프와 레스토랑을 연결하는 F&B 스타트업이다. ‘맛은 움직인다’는 철학으로 해외 셰프를 국내로, 국내 셰프를 해외로 초청해 팝업 레스토랑, 쿠킹 이벤트 등 다양한 미식 경험을 제공한다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com