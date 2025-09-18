▲맥힐리 옵시디안 에디션

힐리월드가 웰빙 디바이스 시장의 판도를 바꿀 신제품 ‘맥힐리 옵시디안(MagHealy Obsidian)’을 한국 시장에 공식 출시했다. 이번 출시는 작년 ‘힐리 옵시디안’을 성공적으로 론칭한 데 이어, 맥힐리 시리즈에서도 옵시디안 버전을 선보이는 것이다.힐리월드는 지난주 오스트리아 비엔나에서 열린 힐리월드 글로벌 리더십 서밋에서 공식 런칭을 발표했으며, 제품 주문은 오는 9월 19일 글로벌 동시 오픈 할 예정이다. 올해 6월 출시된 신제품 하이웨이브는 출시 3시간 만에 전량 완판 기록을 세운 바 있다.맥힐리 옵시디안은 강렬한 자기장을 통해 공간을 관장하여 조화로운 주변 환경을 조성하는 디바이스로 ▲총 98가지 주파수 프로그램 ▲신규 ‘맥매킨 플러스(McMakin Plus) 프로그램 그룹’ ▲힐 어드바이저 분석 경락 모듈 등을 탑재했다.또한 프리미엄 올블랙 디자인과 VIP 옵시디안 클럽 멤버십, 신규 소프트웨어 평생 무료 업데이트를 통해 항상 최신의 최적 경험을 제공한다.힐리월드는 독일에 본사를 둔 글로벌 주파수 기술 기업으로, 전 세계 55개국 이상에 지사를 두고 있다. 한국 지사인 힐리월드코리아는 침체된 직접판매 시장에서 이례적 성장세를 보이며 업계 내 새로운 활력을 제시하고 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com