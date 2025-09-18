김민석 “노란봉투법, 오해 줄이기 위해 TF 추진”

김민석 국무총리가 ‘노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 제2·3조 개정안)’과 관련해 “태스크포스(TF) 또는 매뉴얼을 만들겠다”고 밝혔다.18일 장치권에 따르면 지난 17일 국회 경제 분야 대정부질문에서 김 총리는 국민의힘 김상훈 의원 질의에 답하며 “보완 입법의 형태는 아니더라도 한편에서는 오해와 과장, 또 한편으로는 불확실성에서 생기는 여러 현장의 문제가 있을 수 있다는 걸 충분히 이해하고 인정한다”며 “그런 것들을 포함해 TF 또는 매뉴얼을 만드는 과정을 거치겠다”고 설명했다.구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관도 “사용주 개념이나 실질적 지배, 실질적 경영 등에 관해 불확실성의 문제가 있어 보인다”며 “대법원 판례나 노동위원회 결정, 전문가 의견 등을 수렴해 시장이 과도하게 우려하지 않도록 하는 범위 내에서 가이드라인과 규정을 만들려고 한다”고 말했다.정부가 추진하는 경제형벌 합리화와 관련해 구 부총리는 “경제형벌이 너무 과도하게 기업을 옭매거나 국민을 과도하게 규제하는 것은 맞지 않는다”며 “경제형벌을 점검해 9월에 일차적으로 국회에 법안도 제출하겠다”고 밝혔다.그는 “1년 안에 30% 정도는 개선하고 그중에 배임죄도 포함된다”고 덧붙였다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com