'970조원' 소각해 주가 올린 애플, '자사주의 마법' 한국은 왜 논란일까

15일 서울 여의도 한국거래소 현황판에 주가가 표시돼있다. /한국경제 김범준 기자

사진=AFP 연합뉴스

자본시장 개방하며 가능해진 ‘자사주 취득’

SK·삼성·KT&G 각양각색 자사주의 마법

2003년 영국계 헤지펀드 소버린은 한국 신문에 주주행동 동참 광고를 내기도했다./한경DB

자사주 소각 의무화 논란…공시제도는 개선해야

한국에서 자사주는 다양한 마법을 부린다. 미국처럼 소각을 목적으로 자사주를 매입하면 별다른 호재 없이도 주가가 상승한다. 시장에서 유통 중인 주식 수가 줄어 주당순이익(순이익을 주식 수로 나눈 값)과 자기자본이익률(당기순이익을 자기자본으로 나눈 값)이 개선되기 때문이다.기업의 ‘자사주 매입’이 배당과 함께 대표적인 주주환원 수단으로 평가받는 이유다.자사주를 소각해 주가 상승 연료로 쓰는 대표적인 기업이 애플이다. 애플은 지난 10년간(8월 말 기준) 974조원 규모의 자사주를 매입해 소각했다.애플 주가가 10년간 720% 치솟은 데는 혁신적인 제품과 시장 지배력이 결정적이었지만, 자사주 매입이 불을 지핀 것도 사실이다.미국 언론에서는 “애플이 주가를 끌어올리기 위해 자사주 매입에 쓰는 돈을 장기적 혁신을 위한 투자에 써야 한다”는 비판이 나올 정도다. 하지만 애플 일반 주주 입장에서는 환영할 수밖에 없는 결정이다.한국에서는 자사주가 다른 마법을 부리기도 한다. 매입하고 소각하지 않은 자사주는 대주주의 지배력을 강화하는 역할도 한다. 대주주가 자사주를 제3자에게 넘길 경우 의결권이 살아나며 적대적 M&A 상황 등에서 경영권을 방어할 수 있다. 일명 ‘백기사’ 카드다.이 경우 논란도 따른다. 기업이 회삿돈으로 자사주를 매입한 뒤 소각하지 않고 이를 보유하면서 일반 주주는 보호받기 어렵다는 비판이 나온다.인적분할을 할 때에도 자사주는 대주주의 지배력을 강화하는 데 쓰인다. 기업이 신주를 발행 때는 일반 주주에게 우선권을 주는 등 보호장치가 있지만 자기주식 처분에는 그런 규제가 없다. 인적분할 과정에서 자기주식을 활용하면 주주 전체에 공평하게 돌아가는 신주의 효과를 일부 우회할 수 있다.기업이 자사주를 사들일 때는 “주가를 올리고 주주에게 이익을 돌리겠다”는 명분이 있지만 막상 자사주를 처분할 때는 이런 목적과 달리 대주주의 지배권 강화나 전략적 목적에 활용되는 경우가 많은 것이다.황현영 자본시장연구원 연구위원은 “상장사들은 주주가치 제고를 위해 자사주를 취득한다고 밝히지만 자사주 취득이 주주가치 제고 및 주주환원에 기여하지 않고 있다”며 “취득이 소각으로 이어지는 사례가 예외적이기 때문”이라고 짚었다.한국에서 자사주 취득이 가능해진 건 1994년 증권거래법 개정 이후다. 정부가 증권거래법을 손보기로 한 결정에는 사회적 맥락이 작용했다.2년 전이었던 1992년 증시는 새로운 전환점을 맞았다. 외국인의 주식투자를 허용해 문호를 개방하면서 자본시장 선진화에 한발 다가갔다. 하지만 외국인 자본이 대규모로 유출입되면 증시가 불안정해지고 우리 기업이 ‘적대적 M&A’의 먹잇감이 될 수 있다는 우려가 나왔다.1993년에는 금융실명제가 시행됐고 대주주의 경영권 보장 조항이 폐지되면서 적대적 M&A에 대한 기업들의 불안은 커졌다.이처럼 2년에 걸쳐 증시에 구조적 변화가 쌓이면서 1994년 증권거래법(현 자본시장법)이 개정됐고 기업에는 발행 주식의 5% 한도 내에서 자사주 취득이 허용됐다.다만 상법에서는 자사주 취득을 원칙적으로 금지했다. 예외적으로 주식소각, 합병 또는 영업전부 양수, 단주처리, 주식매수청구권 행사 등의 경우에만 허용했다.상법상 기업이 취득한 자사주를 이사회가 임의로 처분할 수 있게 규제가 확 풀린 건 2011년 상법 개정 이후다. 자본시장연구원에 따르면 상법 개정 이전에는 기업의 자사주 보유기간을 엄격하게 규정했다.자사주를 취득했으면 ‘지체없이’ 또는 ‘상당한 시기내’에 반드시 처분해야 했다. 2011년 자기주식 취득 규제가 원칙적 허용으로 전환된 이후에는 회사가 자유롭게 처분 시기를 결정할 수 있게 됐다.2011년 상법 개정에도 이유가 있었다. 2000년대 들어 국내 대기업의 취약한 경영권 방어 구조가 드러났기 때문이다.2003년 SK가 헤지펀드 소버린에 경영권을 빼앗길 뻔한 사례가 대표적이다. 당시 영국계 헤지펀드 소버린은 1768억원을 투입해 SK 주식 14%를 매입하고 당시 최태원 회장 교체를 주장했다. 2003년 SK의 직접 보유 지분은 소버린보다 적은 13%에 그쳤다. 서로의 우호지분을 다 합쳐도 의결권 비중은 소버린의 압승이었다.SK가 꺼내든 방패는 ‘자사주 매각’이었다. 자사주에는 의결권이 없지만 이를 하나은행 등에 팔아 우호지분을 확보하는 ‘백기사’ 카드를 썼다. 결과적으로 최 회장 측이 경영권은 지켰지만 소버린은 약 1조원 차익을 챙겨 떠났다.외국계 펀드의 대주주 압박이 주주가치 제고로 이어진 사례도 있었다. 2006년 행동주의 투자자 칼 아이칸이 KT&G 지분 6.59%를 확보하고 경영권 압박에 나섰다.KT&G는 SK처럼 백기사 카드를 쓰려고 했으나 아이칸은 이사회를 통해 자사주를 3자에게 매각하는 것은 주주가치 제고를 위반하는 결정이라고 반발했다.그러자 KT&G는 전략을 바꿔 대규모 주주환원 계획을 발표했다. 2008년까지 2조8000억원 규모의 이익을 배당과 자사주 소각을 통해 주주들에게 돌려주겠다는 계획이었다. KT&G는 2005년 주당 1700원이었던 배당금을 2006년 2400원으로 40% 이상으로 늘렸다. 300만 주에 그쳤던 자사주 소각은 1500만 주로 증가했다. 아이칸의 의도대로 당시 주가는 4만원대에서 6만원대로 뛰었다.당시 국민 정서는 아이칸 같은 외국계 펀드를 ‘먹튀’ 세력으로 봤지만 경영권 압박으로 주주가치는 오히려 급등한 것이다.2011년 상법 개정 이후에는 자사주가 그룹 차원의 지배구조 설계에 본격 투입됐다. 2015년 삼성물산은 제일모직과 합병하는 과정에서 자사주를 우호기업 KCC에 매각해 의결권을 확보했다. 지난 5월 대한항공 지주사 한진칼도 지배력 방어를 위해 자사주를 사내기금에 출연하는 방식으로 의결권을 되살렸다.자사주 매입이 대주주 이익을 위한 ‘꼼수’의 경계에 놓인 경우도 있다. 최근 태광산업은 자사주 전량을 담보로 교환사채(EB)를 발행하려다 편법 논란에 부딪혀 계획을 철회했다. 자사주를 교환 대상으로 하는 EB 발행은 사실상 3자 배정 유상증자와 동일한 효과가 나타난다. 태광그룹이 현금성 자산 1조4000억원을 보유했고, 부채가 880억원에 불과한데도 자사주를 소각하지 않고 대주주 지배력을 강화하려 한다는 비난이 쏟아졌다.자사주가 다양한 마법을 부리다보니 시장에서는 자사주 소각 의무화에 대한 찬반이 첨예하게 갈린다. 자사주를 그대로만 가지고 있고 주주가치 제고에 활용하지 않거나 특정 세력에 우호적인 방향으로 활용하려는 오용 사례가 있다는 점에는 대체로 동의한다. 하지만 자사주를 의무적으로 소각하는 방안에 대해서는 의견이 분분했다.지난 8월 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 ‘자사주 제도의 합리적 개선방안’ 토론회에서 황현영 연구위원은 “자사주를 의무적으로 소각하면 상장사가 자사주를 취득할 이유가 없다”며 “결국 취득으로 얻을 수 있는 주주가치 제고 효과도 얻지 못하는 부정적 사례가 있을 수 있다”고 짚었다.천준범 와이즈포레스트 대표는 “자사주를 상장사가 활용하더라도 임직원 보상, 빠른 자금조달 필요성 등 불가피한 이유가 있어야 한다”며 “반면 제3자에게 처분하는 등 사적 활용은 엄격하게 방지해야 한다”고 강조했다.일각에서는 현행 자사주 관련 공시제도를 보완할 필요가 있다는 지적도 있다.천 대표는 “자사주 소각 의무화에 앞서 살펴봐야 할 것은 자사주 관련 공시 자체의 신뢰성 저하 문제”라며 “자사주는 이미 자본에서 차감되어 있기 때문에 즉시 소각해도 회사 재무에 미치는 영향이 없고 자산도 아니므로 재산권 침해도 없지만 강제 소각이 불편하다면 공시 강화를 통해 자사주 제도를 보완할 필요도 있다”고 제시했다.김영은 기자 kye0218@hankyung.com