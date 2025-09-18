아임낫어베이비 이주연 팀장/사진=지니더바틀

0세부터 18세까지 아이들의 성장 단계에 맞춘 스킨케어 브랜드 아임낫어베이비의 이주연 팀장이 제1회 법정 기념일 ‘화장품의 날’ 기념식에서 식품의약품안전처장 표창을 수상했다.이번 수상은 아임낫어베이비가 영유아부터 청소년까지 전 연령대 아이들의 피부 특성에 맞춘 화장품을 선보이고, 해외 전시회와 박람회에 적극 참여해 수출 확대와 글로벌 인지도 제고에 기여한 공로가 인정된 결과다.브랜드를 운영하는 지니더바틀(주)의 조윤수 대표는 “이번 성과는 화장품 산업의 국제 경쟁력 강화와 품질 안전성 제고, 소비자 신뢰 회복에 기여한 결과”라고 밝혔다.올해 처음 법정 기념일로 지정된 화장품의 날은 9월 7일 공식 기념식을 통해 의미를 알렸다. 이날 행사는 식품의약품안전처·대한화장품협회·국회 K-뷰티포럼 공동 주최로 열렸으며, ‘K-코스메틱, 세계를 물들이다’를 주제로 산업 비전 발표와 유공자 표창 등이 진행됐다.한편 아임낫어베이비는 최근 활동량이 많은 아이들을 위해 소취·쿨링 기능을 갖춘 신제품 ‘액티브 올인원 워시’를 국내 대표 콘텐츠 기업 오콘(OCON)과 협업해 출시, 소비자들로부터 긍정적인 반응을 얻고 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com