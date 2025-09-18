LG전자 베스트샵, 3일간 ‘백화점 웨딩 페스타’ 진행

LG전자 베스트샵이 입점한 전국 67개 백화점 매장에서 신혼부부를 위한 특별 프로모션 ‘백화점 웨딩 페스타’를 개최한다고 밝혔다. 이번 행사는 오는 19일부터 21일까지 단 3일 간 진행되며, 웨딩 시즌을 맞아 다양한 사은품과 환급 혜택이 마련됐다.웨딩 페스타 기간 내 리뉴얼 오픈과 동일하게 할인율이 적용되며 일정 금액 이상구매 고객은 웨딩 사은품 3종 혜택도 추가로 받아갈 수 있다.또한 구매 금액대별로 행사기간 한정 최대 30만 원의 상품권이 지급되고, LG전자 가전을 구입한 고객에게는 최대 105만 원 상당의 쿠폰팩이 추가로 제공된다. 으뜸효율 가전 구매 시 최대 10%, 개인별 최대 30만 원의 환급 혜택을 받을 수 있으며, 두 가지 이상의 품목을 동시에 구매하면 추가 혜택까지 누릴 수 있다.LG전자 베스트샵은 웨딩 시즌을 맞아 SNS 이벤트도 진행한다. ‘소문내기 이벤트’는 10월 31일까지 이어지며, 참여 고객 중 추첨을 통해 총 1,000명에게 푸짐한 경품을 제공한다.LG전자 베스트샵 관계자는 “백화점 웨딩 페스타는 예비 신혼부부를 위한 맞춤형 프로모션으로, 가전 구매 혜택뿐 아니라 온라인 이벤트도 함께 즐길 수 있는 특별한 기회가 될 것”이라고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com