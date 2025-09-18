지마켓·알리, 드디어 만난다…공정위, 기업결합 조건부 승인

지마켓과 알리익스프레스간
국내 소비자 정보를 차단하는 조건 이행해야
18일 공정위는 양사의 기업결합을 심사한 결과, 국내 온라인 해외직구 시장에서 경쟁을 제한할 우려가 크다고 보고 지마켓과 알리익스프레스 간 국내 소비자 정보를 차단하는 조건을 내걸었다.
앞서 신세계그룹은 지난해 말 알리익스프레스를 운영하는 알리바바 인터내셔널과 조인트벤처(JV) '그랜드오푸스홀딩'을 설립한다고 밝혔다. 양사의 출자 비율은 5대 5로 동등하며 신세계그룹은 G마켓을 현물 출자하는 방식으로 참여한다.
공정위는 올해 1월 기업결합 신고 접수 이후 경쟁사업자들과 관련 업계 및 국내외 각계 전문가 의견을 폭넓게 듣고 소비자 인식조사도 실시하는 등 면밀한 심사를 진행했다. 지마켓과 알리익스프레스가 공통적으로 사업을 영위하는 국내 온라인 해외직구 시장에서 서로 경쟁하던 사업자들 간 기업결합으로 인해 경쟁이 실질적으로 제한될 가능성을 중점적으로 심사했다.
현재 국내 온라인 해외직구 시장에서 알리익스프레스는 시장점유율 37.1%로 1위 사업자이고, 지마켓은 시장점유율 3.9%의 4위 사업자다. 따라서 기업결합 이후 지마켓-알리 합작회사는 합산 시장점유율 41%로써 1위 사업자 지위를 더욱 공고히 하게 된다.
공정위는 최근 국내 온라인 해외직구 시장에서 중국발 상품이 차지하는 비중이 점점 커지고 있는 점, 경쟁사 대비 알리익스프레스의 적극적인 국내사업 확장 추이 등을 고려해 지마켓-알리 합작회사의 시장점유율이 기업결합 이후 41%보다 더 높아질 가능성도 상당하다고 판단했다.
경쟁제한 우려를 해소하기 위해 공정위는 ▲지마켓·옥션과 알리익스프레스를 상호 독립적으로 운영하고, ▲G마켓·옥션과 알리익스프레스간 국내 소비자 데이터를 기술적으로 분리하도록 했다. 또한 ▲국내 온라인 해외직구 시장에서 상대방의 소비자 데이터 이용을 금지하고(소비자 데이터를 다른 형태의 데이터에 반영하여 우회적으로 시정명령을 위반하는 행위도 금지), ▲해외직구 외 시장에서는 소비자들에게 자신의 데이터를 상대방 플랫폼에서 이용하는 것에 관한 실질적인 선택권을 행사할 수 있도록 하며, ▲개인정보 보호 및 데이터 보안 노력 수준을 유지하도록 하는 내용의 시정명령을 부과했다.
최수진 기자 jinny0618@hankyung.com
