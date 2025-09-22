자사주 소각 의무화의 파장, 경영권의 본질에 대한 질문[EDITOR's LETTER]

법은 본질적 모순을 내포하고 있습니다. 미래를 지향하지만 결국 과거의 문제를 해결하기 위한 대책이기 때문입니다.보수성은 법의 또 다른 본질입니다. 변화를 추구하지만 기존 질서를 파괴하지 않으려는 속성이 있기 때문입니다. 그래서 “법이 현실을 따라가지 못한다”는 말을 많이 하는 듯합니다. “법은 과거의 기록”이란 말도 같은 맥락입니다.논란이 되고 있는 한국의 상법, 그중 자사주 관련법 역시 법이 과거의 기록임을 보여줍니다.1994년 증권거래법 개정 이전까지만 해도 기업의 자사주(자기주식） 취득은 사실상 금지에 가까웠습니다. 대주주, 오너의 사익 추구를 막기 위함이었습니다.1997년 외환위기 이전까지 한국의 대기업 경영 행태를 상징하는 단어는 ‘황제경영’이었습니다. 이사회는 거수기 역할조차 못했습니다．이사들이 도장을 아예 회사에 맡겨놓기도 했습니다．경영진이 알아서 도장을 찍고 사업을 했습니다. 그런 상황에서 자사주 매입과 처분까지 자유롭게 해주면 어떤 일이 벌어질까． 대주주의 사익 추구를 막을 길이 없다는 게 시대적 정서이자 법의 취지였습니다.기업들도 할 말은 있습니다. 서둘러 선진국을 따라잡아야 했던 시절이었습니다. 이사회 소집하느라 몇 달이 걸리고 검토, 토론, 설득의 과정을 거쳤다면 오늘의 대한민국은 없었을지도 모릅니다. 고속성장의 다른 면이었습니다．1997년 외환위기는 모든 것을 바꿔놓았습니다. 주가는 폭락했고 기업들은 사냥에 노출됐습니다.동시에 진행된 자본시장 전면개방으로 한국은 ‘주주 자본주의’라는 거대한 흐름 속으로 빨려 들어갔습니다. 기업들은 주가를 부양해 주주가치를 제고함과 동시에 경영권도 지켜야 하는 과제를 떠안게 됐습니다. 1994년 자사주 취득의 길을 열어준 시대적 배경이었습니다.외국 자본은 한국 사회에 긍정적 영향을 미쳤습니다. 주주의 권리를 조금이나마 깨닫게 해준 것이지요. 하지만 한발 더 나갔습니다. 외국계 펀드들은 적은 돈으로, 선진(?) 투자기법을 앞세워 한국의 기존 체제와 경영진을 흔들었습니다. 때로는 약탈적이기까지 했습니다.한국 사회에는 투기자본에 대한 경계심이 확산됐습니다. 주주 자본주의에 대한 반감도 커졌습니다. 2003년 SK에 대한 소버린의 경영권 탈취 시도는 그 정점에 있던 사건입니다. 경영권 보호장치의 필요성이 부각됐습니다. 이런 시대적 정서가 뒤늦게 반영되며 2011년 상법 개정을 통해 기업의 자사주 취득은 거의 무제한적으로 허용됐습니다.이후에도 외국계 자본에 의한 경영참여 시도는 이어졌습니다. 하지만 대주주 지분에 버금갈 정도를 보유하고 경영권에 도전하는 일은 거의 일어나지 않았습니다. 경영권 자체가 아니라 경영행위에 대한 문제제기가 이어졌을 뿐입니다．오히려 기업들은 자사주를 대주주 지배력 강화의 수단으로 활용했습니다. 회사를 분할 상장할 때도 자사주를 적극 활용했습니다. 주주가치에는 큰 관심이없었습니다． 법적인 제재 수단도 없었습니다. ‘자사주의 마법’이란 단어가 등장한 배경입니다.이런 시대가 지속되는 것은 불가능했습니다. 코로나19를 거치며 한국의 주식투자자는 1400만 명을 넘어서고, 그들은 주주 권리에 또 한번 눈을 떴습니다. 이 상황에서 코스피 5000을 외치는 정부가 등장한 거지요. 자사주 의무 소각 법안은 이런 시대적 정서를 타고 등장했습니다． 논란이 있지만 어떤 형태로든 입법화될 가능성이 커 보입니다．기업들은 경영권 보호장치가 사라졌다고 우려합니다. 그럴 가능성도 있습니다.아마 그리 오랜 시간이 흐르지 않아 사건이 벌어질 것입니다. 투기적 자본에 의해 기업이 공격을 받고 경영권이 위험해지는 상황 말입니다．그러면 사회의 정서는 다시 기업 쪽으로 돌아설 것입니다．단, 그때까지는 일반 주주의 시간이 될 것입니다．법과 정책은 마치 진자운동처럼 좌우를 오가는 듯합니다．이를 움직이게 하는 힘은 당대의 정서겠지요．기업들은 다양한 대응책을 마련 중에 있는 듯합니다. 정부도 기업들의 목소리에 귀 기울일 필요가 있습니다. 그럼에도 기업 경영자들도 한가지 단어는 명백히 각인해야 할 것 같습니다.사회적 증거입니다．한 기업 창업자가 아들에게 이런 말을 했다고 합니다．“경영은 지분율로 하는 것이 아니다. 경영권이란 실력으로 직원, 주주, 고객들에게 인정받았을 때 보호되는 것이다.”