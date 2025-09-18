홈 한경BUSINESS [속보] ‘보좌관 명의로 10억 주식’...이춘석 자금 출처 추적 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202509182589b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.09.18 14:34 수정2025.09.18 14:34 정유진 기자 주식 차명거래 의혹이 제기된 이춘석 무소속 의원이 15일 새벽 서울 마포구 서울경찰청 금융범죄수사대에서 조사를 마친 뒤 나서고 있다. 2025.8.15/뉴스1이춘석 무소속 의원의 주식 차명거래 의혹을 수사 중인 경찰이 조사 대상을 의원 보좌지 전체로 확대하고 있다. 18일 서울경찰청 금융범죄수사대는 오전 국회 의원회관 8층에 위치한 이춘석 의원실을 약 3시간 30분 동안 앖수색했다. 이번 압수수색을 통해 보좌진들의 휴대전화와 과련 자료가 확보된 것으로 알려졌다. 정유진 기자 jinjin@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 [속보] KT "소액결제 피해 사례 추가 확인…피해자 총 362명" 트럼프, 英 국빈 방문… 런던서 수천 명 반대 시위 최수연 네이버 대표, UNGC 이사로 신규 선임 롯데카드 해킹, 회원 297만명 정보 유출…CVC까지 새나갔다(종합) “송미령 장관 알고도 모른 척?” 농식품부 ‘대형마트 봐주기’ 논란