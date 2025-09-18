주식 차명거래 의혹이 제기된 이춘석 무소속 의원이 15일 새벽 서울 마포구 서울경찰청 금융범죄수사대에서 조사를 마친 뒤 나서고 있다. 2025.8.15/뉴스1

이춘석 무소속 의원의 주식 차명거래 의혹을 수사 중인 경찰이 조사 대상을 의원 보좌지 전체로 확대하고 있다.18일 서울경찰청 금융범죄수사대는 오전 국회 의원회관 8층에 위치한 이춘석 의원실을 약 3시간 30분 동안 앖수색했다. 이번 압수수색을 통해 보좌진들의 휴대전화와 과련 자료가 확보된 것으로 알려졌다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com