빗썸, 블록체인 축제 'KBW2025: IMPACT' 공동 주최

빗썸이 아시아 최대 블록체인 행사 ‘코리아 블록체인 위크(KBW) 2025: IMPACT’ 공동 주최사로 참여한다.올해로 8회째를 맞는 KBW는 웹3 에코시스템 빌더 '팩트블록'이 주최하며, 오는 9월 22일부터 28일까지 일주일간 서울 전역에서 열린다. 메인 컨퍼런스인 'IMPACT'는 23일부터 24일까지 서울 워커힐 호텔앤리조트에서 진행되며, 100여 개 세션과 전시를 통해 글로벌 블록체인 업계의 최신 동향을 다룬다.이번 컨퍼런스에는 △전 미국 백악관 디지털자산 자문위 사무국장이자 현재 스테이블 코인 발행사 테더(Tether)의 미국 전략 담당 고문을 맡고 있는 보 하인스(Bo Hines) △미국 상품선물거래위원회(CFTC) 위원장 대행 캐롤라인 팜(Caroline D. Pham) △아메리칸 비트코인 공동 창립자이자 트럼프 그룹 부회장을 역임하고 있는 도널드 트럼프 주니어(Donald Trump Jr.) 등 글로벌 가상자산 정책 및 산업 리더들이 연사로 참여한다.공동 주최사 빗썸은 행사장 내 단독 공간인 '빗썸존'을 별도로 운영한다. 빗썸존에서는 국내외 유망 가상자산 프로젝트 관계자들과 직접 소통할 수 있는 기회와 다양한 현장 이벤트와 참여 혜택이 제공된다.빗썸 관계자는 "아시아를 대표하는 블록체인 행사인 KBW2025: IMPACT의 공동 주최사로 참여하게 돼 매우 뜻깊게 생각한다"며, "앞으로도 건전한 가상자산 생태계 조성과 한국의 글로벌 웹3 허브 도약을 위해 노력하겠다"고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com