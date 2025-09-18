8월 5일 첫 무단 소액 결제 피해 발생 이후 한 달 보름 만에 세자릿수로

누적 피해액 2억4천만원 집계…불법 초소형 기지국 ID 2개 추가 확인

경찰, 사건 사실 알렸음에도···"해킹 발생했을 리 없다" 일축

김영섭 KT 사장이 11일 서울 종로구 KT 광화문빌딩 웨스트 사옥에서 소액결제 피해 관련 기자 브리핑을 하고 있다.(연합뉴스)

KT 무단 소액결제 사건과 관련해 추가 피해 사실이 확인되면서 KT의 초기대응이 도마 위에 올랐다.KT는 18일 브리핑을 통해 "소액결제 피해 관련 최초 침해 및 개인정보 유출 발표 이후 침해 정황을 확인하고 보호 조치를 이행했다"며 "피해 고객 수는 당초 278명에서 362명으로, 누적 피해 금액은 2억4천만원으로 집계됐다"고 발표했다.KT는 지난 6월부터 ARS 인증을 거친 소액결제를 전수 조사하고, 결제 패턴과 통화 패턴을 분석해 불완전 로그가 발생한 사례를 선별한 뒤 해당 고객이 접속한 초소형 기지국 정보를 종합해 의심 대상을 추려냈다고 설명했다.이를 통해 기존 상품권 소액 결제 피해 이외에 교통카드 등 다른 유형의 소액결제 피해 사례를 추가로 확인했고, 기존에 확인된 불법 초소형 기지국 ID 2개 이외에 2개의 ID를 추가 확인한 것으로 전해진다.하지만 KT의 미온적인 초기대응이 피해를 키운 것 아니냐는 지적이다.황정아 더불어민주당 의원실이 공개한 ‘KT 피해고객 일자별 결제 건수’에 따르면 8월 5일부터 9월 3일까지 피해 고객 278명의 결제 건수가 모두 527건이라고 밝혔다.자료에 따르면 피해 최초 발생일은 8월 5일로 이날 2건의 무단 소액 결제가 이뤄졌다. 이후 10건 미만으로 발생하던 소액결제는 26일 33건으로 늘어났고, 27일에는 106건으로 급격히 증가했다.피해자들은 이 기간에도 무단 소액결제가 발생했다는 사실을 고객센터를 통해 KT에 알렸지만 KT는 일반적인 스미싱 정도로 간주하고 제대로 확인하지 않았다.사건을 인지한 경찰은 이달 1일 KT에 무단 소액결제 피해가 발생하고 있다는 사실을 알렸으나 KT는 “해킹이 발생했을 리 없다”며 별다른 조치를 취하지 않았다.경찰이 KT에 사건을 통보한 이후에도 소액결제 피해는 눈덩이처럼 불어났다. 2일과 3일 38건, 71건으로 늘어난 피해 규모는 18일 362명으로 확대됐다.KT는 이날 브리핑에서 "피해 정황이 추가로 확인된 고객에게도 소액 결제 금액을 고객이 부담하지 않도록 조치 중"이라며 "무료 유심 교체와 유심 보호 서비스 가입도 지원한다"고 밝혔다.그러면서 "지난 5일 비정상적인 소액결제 시도를 차단한 이후 새로운 피해는 발생하지 않았으며, 추가로 확인한 피해 역시 모두 그 이전에 발생했다"며 "소액 결제 과정에서 필요한 고객 성명과 생년월일이 KT를 통해 유출된 정황은 확인되지 않았다"고 덧붙였다.다만 "유심정보 인증키는 유출되지 않은 만큼 복제폰 생성을 통한 피해 발생 가능성도 없는 것으로 분석됐다"고 강조했다.이와 함께 "추가로 확인된 피해 정황에 대해 개인정보보호위원회에 18일 보완 신고를 마쳤고, 해당 고객을 대상으로 신고 사실과 피해 사실 여부 조회 기능, 유심 교체 신청 및 보호서비스 가입 링크 등에 대해 개벌 안내 중"이라고 설명했다.KT는 "불법 초소형 기지국을 악용한 피해 사례가 다시 발생하지 않도록 초소형 기지국을 비롯한 네트워크 관리 체계를 고도화하고, 비정상적인 소액결제 유형 차단과 유형별 실시간 모니터링을 강화하는 등 고객 피해 예방 조치를 확대하고 있다"며 "이번 사건을 계기로 전국 2천여개 매장을 '안전안심 전문매장'으로 전환해 고객이 안심하고 통신 서비스를 이용할 수 있는 환경을 마련할 계획"이라고 밝혔다.피해 고객을 대상으로는 향후 휴대전화 통신기기 사용과 연계해 발생하는 금융 사기 피해를 보상하는 KT 안전안심보험을 3년간 무료로 제공한다.강홍민 기자 khm@hankyung.com