사진=틱톡 내 '올레샷' 게시글 갈무리

올리브유가 지난 8월 한 달 동안 31만 건의 검색량을 기록하며 2만 5,000개가 넘는 음식·식재료 가운데 포털 검색 순위 1위에 올랐다. 치킨, 김밥, 커피 등 대중적인 인기 메뉴들을 모두 앞선 것이다. ‘엑스트라버진 올리브유’, ‘압착 올리브유’, ‘냉압착 올리브유’ 등 다양한 관련 검색어까지 합치면 총 검색량은 40만 건에 육박한다.소비자 검색 데이터 분석 플랫폼 아하트렌드의 조사에 따르면, 지난달 ‘올리브유’ 검색량은 전년 대비 20%, 전년 동월 대비 109% 증가했다. 2023년 동월과 비교하면 무려 260% 급증하며 최근 몇 년간 뚜렷한 상승세를 이어가고 있다.전문가들은 이 같은 인기를 건강과 다이어트에 대한 관심 증가로 해석한다. 특히 올리브유와 레몬즙을 섞어 마시는 ‘올레샷’이 올해 들어 소셜미디어(SNS)를 중심으로 확산하며 트렌드를 이끌고 있다.여기에 샐러드, 파스타, 마리네이드 등 전통적인 활용법은 물론, 아이스크림 위에 올리브유를 곁들이거나 회를 초장, 간장 대신 올리브유 소스와 즐기는 이색 레시피가 퍼지면서 수요가 더욱 확대되고 있다.이 현상은 최근 주목받는 ‘저속노화’ 트렌드와 맞닿아 있다. 저속노화란 건강한 식단, 꾸준한 운동, 충분한 수면 등을 통해 노화 속도를 늦추는 개념으로, '건강한 노화'를 중시하는 흐름이다.실제로 시장조사기관 엠브레인이 성인 남녀 1,000명을 대상으로 실시한 웰에이징(Well-aging) 인식 조사 결과, 응답자의 81.6%가 “노화를 자연스러운 과정으로 받아들이는 것이 중요하다”고 답했다. 또한 83.4%는 “평균 수명 연장과 고령화 등으로 웰에이징이 더 주목받을 것”이라고 응답했다. 특히 2030세대의 저속노화에 대한 관심과 투자 의향은 80%를 넘는 것으로 나타났다.이 같은 흐름 속에 ‘질 좋은 올리브유’를 찾는 검색도 늘고 있다. 8월 한 달 간 ‘엑스트라버진 올리브유’ 검색량은 7만 8,000건에 달했으며, ‘냉압착 올리브유’는 2년 전보다 12배 이상 증가했다.아하트렌드는 “수많은 푸드 트렌드가 반짝 떴다 사라지는 것과 달리, 올리브유는 장기간 꾸준히 상승해 왔다”며 “이 같은 소비자 관심은 당분간 지속될 것”이라고 전망했다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com