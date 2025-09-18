서울 영등포구 여의도 넥스트레이드 사무실에서 직원들이 오가고 있다. 사진=뉴스1

지난 3월 대체거래소(ATS) 넥스트레이드가 출범하면서 70년간 이어져 온 한국거래소의 독점 체제가 흔들리고 있다.이에 따라 올해 상반기 한국거래소의 거래수수료 수익이 전년동기 대비 200억 원 넘게 줄어든 것으로 나타났다.18일 국회 정무위원회 소속 김상훈 국민의힘 의원이 한국거래소로부터 제출받은 자료에 따르면 올해 1~6월 거래수수료 수익은 942억원으로 지난해 같은 기간(1163억 원)보다 221억 원(19%) 감소했다.거래외에 청산·결제 업무를 포함한 전체 수수요 수익 역시 1160억 원으로 지난해(1389억 원)보다 229억 원(16.49%)줄었다.청산·결제 수수료는 매매체결 이후의 청산·결제 과정을 수행하는 대가로 현재 한국거래소만이 이 기능을 수행한다. 이에 따라 넥스트레이드도 거래 중개만 하고 결제는 한국거래소를 통해 진행하며 수수료를 지불한다.월별 거래수수료 수익을 보면 1월(129억 원)에서 2월(190억 원)까지는 증가세를 보이다가 넥스트레이드 출범 직후인 3월부터 3개월 연속 감소세(163억 원→140억 원→129억 원)를 나타냈다.다만 6월에는 코스피 랠리로 거래량이 늘며 191억 원으로 반등했다.수익 감소의 원인 중 하나로 넥스트레이드의 수수료율이 더 낮은 점도 지목된다.현재 한국거래소는 단일 수수료 0.0023%를 적용하고 있는 반면 넥스트레이드는 주문 방식에 따라 0.00134~0.00182%로 더 낮은 수수료를 책정하고 있다.김 의원은 “한국거래소가 거래수수료 수익에 의존해 온 구조적 한계가 이번 수치로 드러났다”며 “근본적인 체질 개선과 신성장 동력 확보에 즉각 나서야 한다”고 말했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com