남구 무거동 한화케미칼 사택 부지에 전용 84~166㎡ 총 816세대 조성

1.6대 주차공간·4베이 평면 설계·남구 최초 스카이라운지 등

한화 포레나 울산무거 메인투시도. (주)한화 건설부문 제공

㈜한화 건설부문이 19일 울산광역시 남구 무거동에 ‘한화포레나 울산무거’의 견본주택을 열고 본격적인 분양일정에 돌입한다.1422-5번지 일원에 위치한 한화포레나 울산무거는 지하 3층~지상 25층, 전용면적 84~166㎡ 총 816세대로 조성된다. 타입별로는 △84㎡A 275세대, △84㎡B 151세대, △84㎡C 165세대, △99㎡ 67세대, △109㎡ 156세대, △166㎡P 2세대로 구성됐다.단지는 한화케미칼 울산공장 사택 부지에 지어진다. 해당 사택은 조용하고 살기 좋은 쾌적한 주거환경과 당시 보기 힘들었던 명품 주거지로 꾸며져 지역 주민들에게 선망의 대상이 되기도 했다.게다가 이 일대는 대규모 신흥 브랜드 주거타운으로 탈바꿈할 계획으로 더욱 주목받고 있다.교육·환경·생활 인프라도 풍부하다. 무거동 중심에 위치해 옥동, 신정동 등 주요 생활권과의 접근성이 뛰어나다. 울산대공원·현대백화점·법원·대형마트 등 다양한 생활 인프라가 가깝고 삼호초·옥현초·삼호중 등 10여 개 학교와 병원·마트도 인접해 교육과 생활 환경이 우수하다.남부순환도로·문수로 등 도로망과 울산고속도로, 예정된 트램 및 광역철도 개발로 교통 여건도 대폭 개선될 전망이다.한화포레나 울산무거는 울산에 처음 선보이는 포레나 아파트인 데다 상징성이 높은 부지에 지어지는 만큼 상품성에 세심한 신경을 썼다. 출입구부터 단지 외관까지 포레나 만의 고급스러운 색채와 패턴을 적용한 디자인 ‘포레나 익스테리어’를 반영했다. 또 단지를 남향 위주 일자형으로 배열해 개방감과 녹지공간의 비율을 높였다. 일부 동 외벽은 유리 마감에 포레나의 시그니쳐 디자인을 보여주는 ‘셰브론글라스(커튼월룩)’ 방식을 적용해 고급화했다.단지 지상에는 선큰정원, 휴게정원, 솔향기 테라스 등의 다양한 휴게 녹지가 들어서고 어린이·유아놀이터, 반려동물놀이터(펫파크) 등도 계획되어 있어 쾌적하고 편리한 주거공간을 제공할 것으로 기대된다.입주민의 건강과 안전을 위한 첨단 시스템도 설치된다. 지하주차장, 주방 및 화장실 휀 등에는 외부 유입을 막아주고 신선한 공기를 공급해주는 ‘블루에어시스템’이 적용되며, 입주민 안전을 위한 지하 주차장 비상벨, 현관 블랙박스 도어폰 등이 도입된다.지하주차장은 세대당 1.6대에 달하는 넉넉한 주차공간을 확보했으며, 주차 구역의 30%를 확장형으로 설계해 대형 차량도 편리하게 주차할 수 있다. 전 세대에 지하창고까지 제공한다.그밖에도 울산 남구 최초로 스카이라운지가 조성되며 이곳은 오픈 라운지와 프라이빗 다이닝 공간, 스터디룸 등으로 구성될 예정이다. 지하에는 북하우스, 카페, 골프연습장, 피트니스센터, GX룸 등의 문화시설이 조성된다. 어린이집, 돌봄센터, 키즈짐, 게스트하우스도 마련돼 입주민에게 높은 수준의 생활 편의를 제공할 전망이다.실내 설계도 차별화했다. 전 세대 거실창 유리난간을 적용해 탁트인 조망을 제공하고 2.42m 우물형 천장은 넓은 개방감과 공간감을 더한다. 다용도실은 마련해 세탁기와 건조기를 나란히 배치할 수 있게 여유로운 공간으로 마련했다.권기영 ㈜한화 건설부문 분양소장은 “과거 선망의 대상이던 한화케미칼 사택 부지에 울산의 첫 포레나 브랜드 단지인 만큼 상징성이 크다”며, “단지 인근 각종 인프라를 편리하게 이용할 수 있을 뿐만 아니라 포레나만의 특화된 설계 및 상품 구성으로 지역을 대표할 수 있는 프리미엄 아파트를 선보일 것”이라고 밝혔다.한화포레나 울산무거는 9월 29일(월) 특별공급을 시작으로 30일(화) 1순위, 10월 1일(수) 2순위 순으로 청약을 진행한다. 청약 접수는 한국부동산원 청약홈페이지에서 신청할 수 있다. 당첨자 발표는 10월 15일(수)이며, 정당계약은 10월 27일(월)부터 29일(수)까지 3일간 견본주택에서 진행된다.청약 조건은 청약통장 가입기간 6개월 이상 된 만 19세 이상 부산광역시, 경상남도 거주자(지역·면적별 예치금을 충족)라면 보유 주택 수와 관계없이 세대원도 1순위 신청이 가능하다. 재당첨 제한과 실거주 의무기간이 없다. 당첨자발표일로부터 6개월 이후에는 전매도 가능하다.한화포레나 울산무거 견본주택은 울산광역시 남구 달동 979번지에 위치한다. 입주는 2028년 하반기 예정이다.민보름 기자 brmin@hankyung.com