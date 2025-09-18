10월 1일 부터 국내 병·의원 대상 영업 및 마케팅 공동 진행

18일 종근당 충정로 본사에서 종근당 김영주 대표(좌)와 한국노보노디스크제약 캐스퍼 로세유 포울센 대표가 위고비 공동판매 계약을 체결하고 있다. 사진=종근당

종근당은 한국노보노디스크제약과 비만치료제 위고비(성분명: 세마글루티드)의 국내 공동 판매 계약을 체결했다고 18일 밝혔다.서울 충정로 본사에서 열린 이번 협약을 통해 양사는 10월 1일부터 국내 병·의원을 대상으로 위고비의 영업과 마케팅을 공동 진행하게 됐다.노보노디스크가 개발한 위고비는 단일 GLP-1 수용체 작용제(GLP-1 RA)이자 GLP-1 제제 중 유일한 생물학적제제로, 인체에서 생성되는 GLP-1 호르몬과 94%의 상동성을 가진다.이 성분은 당뇨병 치료제 및 비만치료제(주사제)로 개발돼 식욕을 억제하고 포만감을 높여 체중 감량 효과를 볼 수 있으며 심혈관계 위험 감소도 돕는 등의 효능을 갖추고 있다.실제로 글로벌 허가 임상 중 STEP 1과 STEP 5에서 평균 17%의 체중감량(Trial product estimand 기준)을 보였으며, 피험자 3명 중 1명에서 약 20% 이상의 체중감량 효과가 확인됐다.위고비는 2024년 10월 국내에 최초로 출시된 뒤 꾸준한 인기를 얻고 있다. IQVIA 기준 2025년 2분기 국내 전문의약품 매출 1위를 기록하기도 했다.종근당 김영주 대표는 “비만치료 분야에서 획기적인 대안으로 주목받고 있는 위고비의 파트너사가 되어 기대가 크다”며, “비만 동반질환인 고혈압, 고지혈증 및 당뇨 시장을 선도하며 축적한 종근당의 노하우와 다국적사 및 국내사와의 성공적인 공동판매 경험을 바탕으로 국내 비만치료제 시장을 적극 확대해 나갈 것”이라고 강조했다.한국 노보 노디스크제약 캐스퍼 로세유 포울센 대표는 “국내 만성질환 분야에서 강력한 입지를 가진 종근당과의 협력을 통해 위고비의 임상적 혜택에 대한 인식을 높이고, 국내 의료진을 적극 지원하여 비만으로 어려움을 겪는 환자들의 치료 환경을 개선하는 데 더욱 기여해 나갈 것” 이라고 전했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com