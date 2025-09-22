아모스아인스가구, ‘직장인들 시즌 2’ 오피스 공간 전체 협찬

사무가구 전문 제조업체 아모스아인스가구가 쿠팡플레이 시리즈 ‘직장인들 시즌 2’ 촬영 현장의 전체 사무 공간에 가구를 협찬했다.‘직장인들 시즌 2’는 월급 루팡과 칼퇴를 꿈꾸는 DY기획의 찐 직장인들이 스타 의뢰인과 펼치는 심리전과 폭소 가득한 오피스 생존기를 그리는 극사실주의 오피스 코미디다.사무 공간에는 지난 7월 조달청 우수제품으로 지정된 ‘A12 스마트 오피스 데스크’, 신제품 ‘B.B 컬러 이동서랍’, 핫데스킹 시리즈의 ‘프레임 책장’이 배치돼 현실감과 트렌디한 감각을 동시에 선보였다. 특히, 아모스아인스가구가 직접 개발한 ‘깊은숲 초록’(카키그레이톤) 컬러를 공간의 메인 컬러로 적용해 차별화된 분위기를 연출했다.대표이사실 콘셉트에서는 신제품 ‘블르하(VOLERA) 시리즈’ 중역가구를 공급해, 캐주얼하고 세련된 중역 공간을 완성했다.아모스아인스가구 관계자는 “‘직장인들 시즌 2’의 리얼한 사무공간에 자사 제품이 자연스럽게 녹아들어, 시청자들에게 ‘이런 사무실 나도 다니고 싶다’는 공감을 불러일으키는 것이 목표였다”고 말했다. 이어 “조달청 우수제품으로 선정된 A12 스마트 오피스 데스크를 중심으로, B.B 이동서랍의 포인트 컬러와 자체 개발한 깊은숲 초록 컬러를 통해 기존과 다른 오피스 공간의 새로운 기준을 제안했다”고 덧붙였다.아모스아인스가구는 사무가구 전문 제조업체로서 37년간 가구사업을 이어왔으며, 조달청 나라장터를 통해 국가 공공기관과 교육기관에 제품을 공급하고 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com