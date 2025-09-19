단일 브랜드 시리즈 아파트 초기 분양 단지, 시세차이 기대감 높아 ‘관심’

최근까지 분양 시장에서 특정 지역에 같은 브랜드가 연이어 들어서는 시리즈 아파트의 인기가 꾸준하다. 특히 초기 분양 단지는 앞선 성공 사례로 시장에서 이미 신뢰를 얻은 데다, 이후 단지보다 상대적으로 낮은 분양가로 시세차익까지 기대할 수 있어 수요자들의 높은 관심을 받고 있다.업계에 따르면, 초기 단지는 대체로 사업지 내 핵심 입지를 차지하고, 건설사도 브랜드 이미지를 강화하기 위해 설계와 커뮤니티 시설에 공을 들인다. 이 때문에 수요자들 사이에서는 ‘초기 단지를 잡아야 한다’는 인식이 뚜렷하게 자리 잡고 있다.시리즈 아파트는 하나의 브랜드가 특정 지역에 연속적으로 공급되면서 자연스럽게 ‘브랜드타운’을 형성하는 경우가 많다. 브랜드타운은 통일된 디자인과 체계적인 관리로 주거 선호도를 높이는 동시에, 주변 지역 시세를 견인하는 역할을 한다. 현재 전국 곳곳에서는 이러한 브랜드타운이 지역을 대표하는 주거지로 자리 잡고 있다.가격 차이 역시 눈에 띈다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 충북 청주시 흥덕구 ‘아이파크’ 브랜드타운 내 2017년 분양한 가경 아이파크 2단지 전용 84㎡A는 올해 9월 5억 6,800만 원에 거래돼 분양가(2억 8,400만 원)보다 2억 8,400만 원 상승했다.반면, 2020년 분양한 가경 아이파크 5단지 동일 면적은 지난 8월 5억 6,000만 원에 거래되며 분양가(3억 1,000만 원) 대비 2억 5,000만 원 올랐는데, 이를 통해 초기 분양 단지가 후속 단지보다 더 큰 시세 차익을 기록했음을 확인할 수 있다.이 가운데, HDC현대산업개발은 오는 8월 충청남도 천안시 서북구 부대동 일원에서 ‘천안 아이파크 시티 2단지’를 분양 중이다.‘천안 아이파크 시티 2단지’는 부대1지구 도시개발사업을 통해 공급되는 단지로 지하 2층~지상 최고 34층, 11개 동, 전용면적 84~118㎡ 총 1,222세대 규모로 구성된다.단지는 총 6,000여 세대 규모로 조성되는 ‘천안 아이파크 브랜드 시티’의 두 번째 분양 단지다. 총 6개 단지로 조성되는 해당 브랜드 시티는 각 단지에 HDC현대산업개발만의 노하우를 담아 프리미엄 조경, 테마형 커뮤니티, 스마트 시스템 등이 적용되며, ‘아이파크’만의 일체감 있는 완성형 브랜드 시티로 구현될 전망이다.입지도 우수하다. 단지는 수도권 1호선 전철 부성역(가칭)이 단지 인근에 신설 예정돼, 향후 도보로 이용할 수 있을 전망이다. 아울러 부성역 주변은 성성지구, 업성지구, 부성지구 등 도시개발사업이 활발히 진행 중이다.여기에 단지 인근으로 이마트(천안서북점), 롯데마트(성성점), 코스트코(천안점), 신세계백화점(천안아산점) 등이 있어 쇼핑시설 이용이 편리하다. 호수공원 인근 상권과 단국대학교 병원 이용도 용이하다. 또한 단지 서측으로 유치원과 초등학교가 신설 계획이며, 오성고 도보통학이 가능하다. 성성중, 두정중, 두정고 등도 가까우며, 두정동 학원가도 단지 반경 2km 내에 자리한다.단지는 브랜드 프리미엄에 걸맞는 상품성을 갖췄다. 단지는 전 가구 남향 위주로 배치돼 채광과 통풍을 극대화했으며, 단지 외관에는 커튼월 입면 특화 설계가 도입될 예정이다.한편, ‘천안 아이파크 시티 2단지’의 정당계약은 9월 27일(토)~30일(화)까지 총 4일간 진행된다.‘천안 아이파크 시티 2단지’의 견본주택은 충남 아산시 배방읍 장재리 일원에 마련돼 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com