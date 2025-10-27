위기를 기회로 바꾼 오만의 거상, 아프리카 민간 외교 중심으로 [2025 한국경제 최고의 리더]

가치경영 부문 - 김점배 알카우스트레이딩 회장

김점배 알카우스트레이딩 회장은 아프리카와 중동 해역을 무대로 글로벌 수산업을 개척해온 선구자다. 2000년 설립된 라사교역의 리더로서, 그는 척박한 환경 속에서도 불굴의 도전 정신으로 연간 2,000만 달러 이상의 수산물 수출을 일궈냈다. 한때 해적이 준동하던 소말리아 해역까지 전진기지를 확장한 그의 전략은 단순한 어업을 넘어, 국제 시장과의 신뢰 구축, 현지 고용 창출, 민간 외교의 다리 놓기까지 이어지고 있다.수산대학을 졸업한 김 회장은 경영 전략과 현장 실행력 모두를 겸비한 '야전형 리더'다. 라사교역은 오만과 소말리아 해역에 선단을 배치해, 중소 규모 기업으로는 드물게 이탈리아, 일본 등지에 수산물을 직접 수출해왔다. 2006년에는 이미 1,000만 달러 수출탑을 수상했으며, 이후 수출 규모는 꾸준히 증가해 연 2,800만 달러 수준까지 도달했다. 현지 고용 인력만 약 300명에 달하며, 이는 단순한 경제적 성공을 넘어 아프리카·중동 지역과 한국 간 경제 협력의 본보기가 되고 있다.사업 확장의 과정은 결코 순탄치 않았다. 2011년 유가 파동으로 재정 압박을 겪은 라사교역은 한때 존폐 기로에 몰렸다. 그러나 김 회장은 위기를 정면 돌파했다. 아프리카 유통업자에게 솔직하게 상황을 공유하고 도움을 청한 끝에, 조건 없이 100만 유로를 융통받는 데 성공했고, 이를 계기로 아프리카 시장으로의 진출을 본격화했다. 또 하나의 고비는 2014년 소말리아 해역 조업 중 유럽 NGO의 반발로 불법 어획 의혹이 제기된 사건이었다. 매출이 절반 가까이 줄고 50억 원에 달하는 손실이 발생했지만, 김 회장은 오히려 전략적 전환을 선택했다. 어선을 현지에 양도하고 위탁판매 계약을 체결하는 방식으로 구조를 개편한 결과, 단 2년 만에 수출 규모를 회복하며 다시 성장 궤도에 올랐다.이러한 경영 역량은 민간 외교의 현장에서도 빛을 발한다. 김 회장은 35년간 오만에 거주하며 20년 넘게 오만한인회를 이끌었고, 2021년에는 사단법인 아프리카·중동 한인회 총연합회를 설립해 초대 총회장으로 활동 중이다. 그는 현지 한인사회의 권익 보호는 물론, 아프리카 내 외교적 신뢰 구축에도 힘쓰고 있다. 특히 한국과 오만 정부 간 외교 갈등이나 위기 상황 시, 그가 쌓아온 인맥과 신뢰는 중요한 연결 고리로 작용했다. 대표적으로 삼호주얼리호 피랍 사건 당시, 그는 오만 고위 당국자들과의 직접적 소통을 통해 사태 해결의 조력자 역할을 한 바 있다.김 회장이 주도하는 공적개발원조(ODA) 활동은 수산업을 넘어선 ‘선한 영향력’으로 주목받고 있다. 대표적 사업은 ‘평화의 샘물’ 프로젝트다. 2017년 시작된 이 사업은 탄자니아 등 아프리카 8개국 20개 지역에 식수를 제공해왔다. 2025년 7월에는 나이지리아의 두 학교에 우물을 기증했으며, 보츠와나·우간다 등으로도 활동을 확장할 계획이다. 코로나19 팬데믹 기간에도 그는 아프리카·중동 지역 한인들에게 마스크와 진단키트를 기부해 공동체의 단합과 생존을 도왔다. 또 최근에는 (사)글로벌한상드림의 제3대 이사장으로 선임돼, 전 세계 한상 네트워크와 함께 차세대 인재 육성에도 나서고 있다.라사교역은 현재 알카우스트레이딩이라는 새 이름으로 도약을 준비 중이다. 단 한 건의 해적 사건도 없이 운영된 안전한 선단 운용 시스템, AEBS 등 첨단 장비 도입, 글로벌 유통망 확보는 그 경쟁력을 입증하는 요소들이다. 알카우스트레이딩은 단순한 수산물 수출 기업을 넘어, 한국형 기업의 국제적 성공 모델로 주목받고 있다. 수출 효자기업이자, 현지 개발의 동반자이며, 나아가 한민족 디아스포라의 대표 리더로 자리매김하고 있는 김점배 회장은 오늘도 바다를 항해하며 지구 반대편에서 ‘한국의 얼굴’로 살아가고 있다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com