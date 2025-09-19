대전유성경찰서는 업무상 배임 혐의를 받는 이 위원장을 검찰에 기소 의견으로 송치했다고 19일 밝혔다.
이 위원장은 2015년 3월부터 2018년 1월까지 대전MBC 사장으로 재직하면서 회사의 법인카드를 사적 용도로 사용해 회사에 손해를 끼친 혐의를 받는다.
경찰은 지난해 7월 당시 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 더불어민주당 의원들의 고발로 수사에 착수했다. 이 위원장이 대전MBC 사장 재직 당시 학업을 병행한 서강대학교 대학원과 법인카드 사용처 등 다양한 곳을 압수수색했고, 서울과 대전의 유명 빵집 등을 임의 수사해 관련 자료를 확보한 것으로 전해졌다
경찰은 고발 1년 만인 지난 7월 이 위원장을 첫 소환조사하는 등 총 네 번의 소환 조사를 벌여 이 위원장이 법인카드를 사적 용도로 사용했다고 결론 내린 것으로 전해졌다.
지난 7월 경찰 조사에 출석한 이 위원장은 "10년 전 일을 지금 문제 삼아 나를 부르는 것은 대단히 정치적인 목적이 있다"고 말한 바 있다.
강홍민 기자 khm@hankyung.com
