마키노차야, 릴스·쇼츠 크리에이터 ‘마키에이터’ 모집

프리미엄 씨푸드 뷔페 브랜드 마키노차야가 인스타그램 릴스와 유튜브 쇼츠 크리에이터를 대상으로 ‘마키에이터’ 공개 모집 캠페인을 진행한다고 밝혔다. 캠페인은 오는 9월 18일부터 10월 12일까지 진행되며, 총 25명의 크리에이터를 선발해 혜택과 총상금 1,000만 원을 제공한다.인스타그램 또는 유튜브에서 1만 명 이상의 팔로워 또는 구독자를 보유한 만 19세 이상 국내 거주 크리에이터라면 누구나 참여 가능하며, 여행·맛집·일상·스포츠·엔터테인먼트 등 다양한 분야의 크리에이터 지원을 환영한다.선발된 마키에이터 25인에게는 마키노차야 2인 식사권(최대 29만 원 상당)이 제공되며, 매장 방문을 통한 식사 경험을 릴스·쇼츠 콘텐츠로 제작 및 업로드하는 미션이 주어진다. 또 영상 조회수 100만 회 이상을 달성한 참여자 중 TOP3를 선정해 ▲1등 500만 원 ▲2등 300만 원 ▲3등 200만 원의 상금을 수여한다.마키노차야는 잠실 롯데월드타워 31층에 위치한 프리미엄 다이닝 플래그십 ‘블랙31’을 비롯해 판교, 광교, 마포, 목동점 등 주요 거점 매장을 운영하고 있다. 이번 마키에이터 활동을 위한 대상 매장은 마키노차야 수도권 주요 거점 매장들로 구성돼 있다.한편, 마키노차야는 약 120여 종의 신선한 프리미엄 씨푸드 메뉴를 중심으로, 스시&롤, 해산물, 스테이크 라이브 코너, 한식, 양식, 중식, 누들, 디저트, 샐러드 등 호텔 뷔페급 메뉴를 합리적인 가격에 제공하는 뷔페 브랜드다.마키노차야 관계자는 “이번 연말 시즌을 겨냥한 크리에이터 공개 모집 캠페인을 통해 실제 고객의 시선에서 마키노차야의 가치를 담은 콘텐츠가 만들어지길 기대한다”며, “관심 있는 크리에이터분들의 많은 지원을 바라며, 자세한 내용은 마키노차야 공식 홈페이지와 인스타그램을 통해 확인할 수 있다”고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com