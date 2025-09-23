[2025 한국고객만족도 1위] 데이터 검증 증권 정보 서비스, 올라이트 인베스트먼트

올라이트 인베스트먼트가 ‘2025 한국고객만족도 1위’ 정보서비스(증권정보제공) 부문을 수상했다.올라이트 인베스트먼트는 투자자들이 쉽고 빠르게 접근할 수 있는 국내 주식 투자 정보와 리서치 서비스를 제공하고 있다. 꾸준히 성장해 온 올라이트 인베스트먼트는 한국 증시에 맞춰 정확한 분석으로 차별화된 수익률과 실시간 시장 인사이트를 선보이고 있다.또한, 올라이트 인베스트먼트는 철저한 데이터 검증과 심도 있는 리서치를 바탕으로 개인 투자자에게 실질적인 도움을 주는 증권 정보 서비스를 제공한다. 대표적으로 실시간 시황 분석, 종목 리포트, 투자전략 브리핑, 기업 실적 분석, 산업 리서치 등을 제공한다.특히, 단기적인 매매 전략뿐만 아니라 중장기적인 자산 관리까지 고려한 균형 잡힌 인사이트를 전달한다. 단순한 정보 제공을 넘어, 투자자들에게 ‘믿고 의지할 수 있는 동반자’로 자리매김하고 있다는 게 업체 측 설명이다.올라이트 인베스트먼트 관계자는 “우리는 개인투자자들이 건강한 투자습관을 바탕으로 안정적인 수익을 추구할 수 있도록 다양한 투자정보를 선보이고 있다”며 “앞으로도 변화하는 시장에 발맞춰 투자자들에게 가장 실질적인 도움을 줄 수 있는 파트너가 될 것”이라고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com