[2025 한국고객만족도 1위] 프리미엄 리얼 원물 스낵 가공 기업, 아라움

아라움이 ‘2025 한국고객만족도 1위’ 식품(안주스낵) 부문을 수상했다.(주)아라움은 다양한 원물을 상온에서도 바삭하게 유지시키는 자체 특허 공법을 보유한 튀김 스낵 가공 전문기업이다. 편의점과 협업해 히트 상품으로 자리잡은 ‘후라이드 오징어튀김’을 시작으로 수산물을 포함한 다양한 원물 튀김 제품들을 선보이고 있다.대표 제품으로는 아라움이 제조(ODM)해 코스트코에 입점한 ‘곰표 후라이드오징어튀김’과 편의점에 출시한 ‘넷플릭스 블랙타이거새우 와사비맛’이 있으며, 2020년부터는 미국·유럽 아마존, 미국 코스트코 등에 입점하고 중국, 프랑스, 영국, 호주 등 글로벌 시장으로 수출을 확대 중이다.최근에는 원물을 갈지 않은 그대로 바삭하게 튀겨 낸 ‘빠삭이4종(오징어 몸통, 닭가슴살, 닭껍질, 쥐포)’ 시리즈와 ‘투다리3종(새우머리튀김 더블치즈맛, 쥐포튀김, 오징어몸통튀김)’을 새롭게 출시해 소비자들로부터 긍정적인 반응을 이끌어내고 있다.아라움 김미선 대표는 “아라움의 제품들은 갈지 않은 리얼 원물을 활용해 가볍고 빠삭한 식감을 살린 안주형 스낵들로, 씹는 재미를 통해 스트레스를 해소하려는 소비자들을 겨냥해 제품을 개발하고 있다”며 “앞으로도 다양한 원물을 활용한 맛있고 재미있는 안주 스낵 라인업을 지속적으로 확대해 소비자들의 만족도를 높일 것”이라고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com