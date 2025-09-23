[2025 한국고객만족도 1위] 인테리어 솔루션 전문 기업, 디자인 아토

디자인 아토가 ‘2025 한국고객만족도 1위’ 고객만족브랜드(인테리어) 부문을 수상했다.디자인 아토는 주거 공간 3D 디자인 및 시공 전문 기업이다. 고객의 라이프스타일을 기반한 공간 큐레이션(가구, 조명, 건자재 등)과 최신 트렌드를 반영한 모던·내추럴·미니멀 스타일의 감성 디자인을 통해 실용성과 감성을 모두 갖춘 인테리어 솔루션을 제공하고 있다.또한 유튜브, 인스타그램, 블로그, 홈페이지 등 SNS를 기반으로 한 브랜딩과 콘텐츠 마케팅을 적극 전개하며, Before & After 중심의 시공 사례 공유, 3D 시뮬레이션 영상 제작, 인테리어 노하우 콘텐츠 기획 등을 통해 소비자와의 소통과 공감을 강화하고, 신뢰도를 높여왔다.현재는 단순한 3D 이미지를 넘어, 3D 프린트 모형과 스마트미러(AR/VR) 등 ‘체험형 서비스’를 도입해 고객이 원하는 인테리어를 보다 리얼하고 생생하게 사전에 체험할 수 있는 프로젝트를 준비 중이다.김수민 디자인 아토 대표는 “집은 단순한 쉼의 공간을 넘어 가족 구성원의 가치가 담기는 곳”이라며 “빠르게 변하는 트렌드를 맹목적으로 따라가기보다 나와 가족에게 진정 필요한 공간이 무엇인지 깊이 고민해야 한다. 디자인 아토는 실용성과 편리함을 바탕으로 고객의 삶에 꼭 맞는 공간을 만드는 데 집중할 것”이라고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com