[2025 한국고객만족도 1위] 다이어트 전문 브랜드, 스키니랩

스키니랩이 ‘2025 한국고객만족도 1위’ 뷰티(다이어트솔루션) 부문을 5년 연속 수상했다.스키니랩은 헬스밸런스(주)(대표 장은영)의 다이어트 전문 브랜드로, 2015년 론칭 이래 시서스·모로실 등의 혁신적인 체지방 감소 기능성 원료를 선보이며 주목을 받아왔다. 최근에는 다이소 입점을 통해 건기식 부문에서 다양한 제품을 선보이며 영역을 확장하고 있다.이번에 공개된 ‘브이렉스 프레스팝 멀티비타민’은 기존의 알약이나 파우더가 아닌 ‘팝캡’이라는 새로운 제형으로, PET 병에 결합해 ‘톡’ 터트리는 순간 신선한 비타민 워터를 완성할 수 있다. 이 팝캡은 빛과 온도에 민감한 비타민을 안전하게 보관하며, 음용 직전까지 영양소를 지켜주는 혁신 기술이 적용됐다.사과맛 기준으로 8가지 비타민을 균형 있게 담았고, 특히 비타민 B군은 1일 권장량의 최대 200%를 충족해 하루 활력을 책임진다. 해당 신제품은 전국 약 800개 다이소 오프라인 매장과 온라인몰에서 만나볼 수 있으며 합리적인 가격으로 건강을 챙기려는 소비자들에게 새로운 선택지를 제공할 것으로 기대된다.스키니랩 관계자는 “앞으로도 고객의 다양한 니즈를 반영한 신제품 개발과 접근성 강화를 통해 언제 어디서나 건강을 쉽게 챙길 수 있는 환경을 만들어 나가는데 기여하겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com