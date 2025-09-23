[2025 한국고객만족도 1위] 건강기능식품 전문 브랜드, 내츄럴플러스

내츄럴플러스가 ‘2025 한국고객만족도 1위’ 건강기능식품(오메가3) 부문을 5년 연속 수상했다.내츄럴플러스는 2012년 브랜드 론칭 이후 꾸준히 다양한 오메가3(EPA 및 DHA 함유유지) 제품을 선보이며 국내 대표 오메가3 브랜드로 자리매김했다. 배우 차태현이 전속 모델로 활동 중이며 오메가3, 비타민, 루테인 등 폭넓은 제품군을 보유하고 있다.내츄럴플러스는 스테디셀러인 ▲초임계 알티지 오메가3 앤 비타민D ▲알티지 오메가-3 1200을 비롯해 TV CF를 통해 인지도를 높인 ▲초임계 알티지 오메가3 루테인지아잔틴24, 1일 섭취량 기준 최대 함량을 구현한 ▲초임계 알티지 오메가3 맥스퓨어 2000, 100% 식물성 제품 ▲TG 식물성 뉴오메가3 등 프리미엄 오메가3 라인업을 지속적으로 확대해 왔다.헬스하우스 관계자는 “소비자 중심의 품질관리와 연구개발을 이어온 결과 5년 연속 수상의 영예를 안을 수 있었다”며 “매번 내츄럴플러스를 믿고 선택해 주시는 고객분들께 진심으로 감사드리며, 앞으로도 고객의 삶에 건강 가치를 더할 수 있는 브랜드로 나아가겠다”라고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com