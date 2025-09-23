[2025 한국고객만족도 1위] 제주 천연 화장품 브랜드, 제주닮

제주닮이 ‘2025 한국고객만족도 1위’ 뷰티(제주화장품) 부문을 3년 연속 수상했다.제주닮은 제주도 전역 230여 개 매장과 면세점을 통해 자연에서 추출한 원료로 만든 스킨케어, 바디케어, 향수 등 친환경 뷰티 제품들을 개발·유통하는 천연 제주 브랜드다. 최근에는 제주도 외 지역에서도 제품들을 구매할 수 있도록 판매처를 확장해 소비자들에게 더욱 가까이 다가가고 있다.제주닮의 대표 상품은 제주 자생 동백꽃과 수국꽃에서 얻은 천연 성분을 활용한 제품군으로, 소비자들로부터 높은 평가를 받고 있다. 제주를 방문한 관광객들이 현지 면세점에서 직접 향을 체험한 후 구매로 이어지는 경우가 많아, 자연스러운 구전 효과를 통해 전국적인 브랜드 인지도를 확보했다는 게 관계자의 설명이다.또한 시그니처 향수 라인뿐만 아니라 바디로션, 클렌징 제품, 페이셜 크림 등 기초 스킨케어 제품도 지속적으로 소비자들의 주목을 받고 있으며, 친환경 비건 인증을 받은 스킨케어 제품도 발매할 예정이다.제주닮 관계자는 “피부에 직접 사용하는 화장품의 특성상 제주의 청정하고 순수한 천연 가치를 제품에 담아내는 것을 최우선으로 하고 있다”며 “3년 연속 수상이라는 성과에 안주하지 않고, 더욱 신뢰받을 수 있는 제품 개발과 유통에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com