[2025 한국고객만족도 1위] 주거 공간 인테리어 전문 브랜드, 더패키지

더패키지가 ‘2025 한국고객만족도 1위’ 고객만족브랜드(인테리어) 부문을 2년 연속 수상했다.더패키지는 지난 2020년 설립된 주거 공간 인테리어 전문 브랜드다. ‘인생의 한 번 또는 두 번 정도 하는 인테리어를 만족하고 행복할 수 있게’라는 슬로건과 함께 20명의 유능한 디자이너들이 근무하고 있으며, 용인 기흥점, 구성점 매장을 운영하고 있다.해당 매장에서는 고객들이 자재들을 직접 눈으로 보면서 선택하고, 3D 디자인 상담을 통해 내 집을 미리 꾸며볼 수 있다. 또한 자동견적 프로그램을 사용해 고객들에게 합리적인 견적을 제공할 뿐만 아니라, 고객들이 실시간으로 공사 상황을 확인할 수 있도록 인테리어 현장에 스폿(spot) 안전관리 장비 캠을 설치한다.이와 더불어 공사 품질과 마감 실력을 바탕으로 고객 만족을 최우선 하는 만큼 무상 1년 A/S 서비스도 진행하고 있다. 이외에도 1.8만여 명의 구독자를 보유하고 있는 유튜브 ‘더패키지’ 채널을 통해 주거 인테리어와 관련된 많은 정보를 제공하는 등 왕성한 활동을 펼치고 있다.더패키지 이현기 대표는 “고객이 인생에서 자주 하지 않는 인테리어를 통해 누구보다 행복한 삶을 누릴 수 있도록 만드는 것이 목표이며, 앞으로도 ‘아름다운 집, 평생 관리를 해드린다’는 마음으로 작업에 임하겠다”고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com