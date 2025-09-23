[2025 대한민국 고객만족브랜드대상] 프리미엄 유모차 브랜드, 에그(egg)

에그(egg)가 ‘2025 대한민국 고객만족브랜드대상’ 유모차 부문을 수상했다.에그 유모차는 단순한 육아용품을 넘어, 럭셔리 라이프스타일을 지향한다. 특히 심미성과 미학을 강조한 디자인은 부모의 패션·라이프스타일 아이템으로 손색이 없다는 평가를 받고 있다. 또한 휴대형 부터 디럭스 유모차까지 아우르는 토탈 제품 라인을 제공해 출산 직후부터 성장 단계에 이르기까지 완성형 솔루션을 제시한다.안전성과 실용성 또한 놓치지 않았다. 고급 마감과 엄격한 안전 규격, 편안한 탑승감을 기반으로 실사용에 강한 프리미엄 유모차로 자리매김했다. 견고한 서스펜션과 충격 흡수 설계는 도심 및 교외를 막론하고 부드러운 주행감을 제공해 아이와 부모 모두에게 안정감을 준다.뿐만 아니라, 에그는 럭셔리 자동차 브랜드 ‘애스턴 마틴(Aston Martin)’과의 협업을 통해 장인 정신과 정교함을 담아낸 특별 에디션을 선보이며 브랜드 가치를 한층 끌어올렸다.에그유모차 관계자는 “이번 ‘대한민국 고객만족브랜드대상’을 수상하게 돼 매우 영광스럽게 생각하며, 수상을 통해 국내외 시장에서의 입지를 다시 한 번 입증했다”며 “앞으로도 고객의 신뢰와 사랑에 보답할 수 있도록 더욱 발전하는 ‘에그’가 되겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com