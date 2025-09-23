[2025 대한민국 고객만족브랜드대상] 비수술 척추·관절치료 선도, 강남초이스병원

강남초이스병원이 ‘2025 대한민국 고객만족브랜드대상’ 비수술 척추·관절 부문을 수상했다.강남초이스병원은 지난 2010년 ‘정직과 바른 치료’를 모토로 개원해 수술 없이 척추, 관절 질환을 치료하고자 끊임없이 노력해 왔다. 그 결과 고주파 디스크 치료의 기술력을 인정받아 국내에서 유일하게 ‘국제 고주파 수련병원’으로 지정됐으며, 진단의 정확성과 치료 만족도를 높이기 위해 대학병원 교수 출신 의료진들로 구성된 5개 과(科) 협력 진료 시스템을 갖추고 있다.대표적인 비수술적 치료법인 ‘고주파수핵감압술’은 미세한 카테터를 삽입해 고주파열을 전달하는 방식으로 탈출된 디스크의 부피를 줄여 신경 압박의 근본 원인을 해결하는 치료법이다. 빠르게 통증을 완화시키는 것은 물론, 디스크 벽을 이루는 콜라겐 섬유를 수축시켜 디스크를 더 튼튼하게 만드는 효과를 기대할 수 있다.시술 시간은 국소마취로 15~20분에 불과하며 시술 중 통증은 거의 없고 특별한 부작용이나 합병증 없이 신경 압박의 근본적인 원인 해결과 더불어 재발 가능성까지 현저히 낮춰주는 만큼, 수술에 대한 부담이 있는 환자들에게 적용 가능한 치료 옵션으로 주목받고 있다.강남초이스병원 조성태 병원장은 “이번 수상은 환자 중심의 진료와 치료 철학이 소비자들에게 신뢰를 얻은 결과”라며, “앞으로도 환자들의 건강과 삶의 질을 높이기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com