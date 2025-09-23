[2025 대한민국 고객만족브랜드대상] 헬스케어 전문 브랜드, GNM자연의품격

GNM자연의품격이 ‘2025 대한민국 고객만족브랜드대상’ 건강기능식품 부문을 수상했다.GNM자연의품격은 (주)지엔엠라이프의 헬스케어 전문 브랜드로, ‘누구나 건강할 자격’이라는 슬로건 아래 건강한 삶이 일상이 되도록 하는 혁신적인 접근을 통해 다양한 니즈를 반영한 100여 종 이상의 제품을 개발하고, 유통망을 다각화해 고객 만족을 실현해 왔다.GNM자연의품격의 베스트셀러 건강기능식품 ‘올인원 뉴트리션 멀티비타민+’는 여러 종류의 건강기능식품을 개별적으로 섭취해야 하는 번거로움과 개인별 영양 요구의 다양성을 충족하지 못하는 기존 제품들의 한계에서 출발했다. 소비자의 불편 사항을 해결하고자 수년간의 연구 끝에 필요한 모든 영양소를 한 번에 섭취할 수 있도록 개발했다.그 결과, 출시 후 소비자들의 뜨거운 호응을 얻으며 누적 판매량 ‘1,500만 팩 돌파’라는 놀라운 기록을 세우는 등 대한민국을 대표하는 멀티비타민으로 확고히 자리매김하고 있다.이외에도 GNM자연의품격은 ▲건강한 간 밀크씨슬 ▲칼슘 마그네슘 아연 비타민D ▲루테인 지아잔틴 아스타잔틴 ▲올인원 솔루션 멀티팩 종합비타민 ▲프리미엄 리포좀 비타민C 등 개인의 라이프스타일에 최적화된 다양한 제품 라인업을 보유, 전 품목 합산 누적 260만 이상의 압도적인 후기 수를 자랑한다.(주)지엔엠라이프 관계자는 “앞으로도 고품질 원료와 전문 기술력을 차별화된 경쟁력으로 삼아 소비자의 다양한 건강 니즈에 부응하는 고품질의 건강 솔루션을 선보여 진정한 건강의 대중화를 선도해 나갈 것”이라고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com