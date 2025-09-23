[2025 대한민국 고객만족브랜드대상] 건강기능식품 전문 브랜드, 뉴트리 디데이

뉴트리 디데이가 ‘2025 대한민국 고객만족브랜드대상’ 다이어트식품 부문을 11년 연속 수상했다.뉴트리디데이는 ‘매일매일 건강한 습관’이라는 슬로건 아래, 일상 속에서 꾸준히 실천할 수 있는 체중 관리 솔루션을 제안해 오고 있는 건강기능식품 전문 브랜드이다.주력 제품으로는 ‘아이스크림 맛 다이어트 쉐이크’와 ‘카페빼네’가 있다. 이 중 쉐이크는 식사 대용식으로 활용도가 높고, ‘맛있고 즐거운 다이어트’라는 브랜드 철학을 가장 잘 보여 주는 제품이다. ‘카페빼네’는 커피처럼 간편하게 마실 수 있는 체중 조절 제품이다.최근에는 배우 김선호를 전속 모델로 발탁해 브랜드 메시지 전달력을 강화하고 있으며, 친근하면서도 신뢰감 있는 브랜드 이미지를 구축하고 있다. 또한 중국, 태국, 베트남을 포함한 해외 시장 확장을 통해 기능성 다이어트 제품의 글로벌 경쟁력 확보에도 박차를 가하고 있다.뉴트리디데이 관계자는 “대한민국 고객만족브랜드대상을 11년 연속 수상하게 된 것은 소비자들의 변함없는 신뢰 덕분”이라며 “앞으로도 변함없는 품질과 진정성으로, 소비자들의 선택을 받는 브랜드가 되겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com