[2025 대한민국 고객만족브랜드대상] 프랑스 유기농 인증 화장품, 뷰리클

뷰리클이 ‘2025 대한민국 고객만족브랜드대상’ 유기농화장품 부문을 9년 연속 수상했다.뷰리클은 ‘자극은 비우고, 힘은 채우다’ 라는 슬로건 아래 안전한 성분과 독자적 과학 기술을 결합해 피부 고민별로 체계적인 관리가 가능한 제품들을 선보이고 있다. 지속적인 연구 개발과 품질 혁신을 통해 다양한 고객층의 신뢰와 사랑을 받으며, 코스메틱 브랜드로서의 입지를 굳건히 하고 있다.대표 상품인 ‘하이드로 루미너스’ 라인은 피부 자극을 최소화한 포뮬러로, 민감성 피부도 안심하고 사용할 수 있다. 프랑스 유기농기관 에코서트 인증과 피부보호 조성물 특허를 통해 안정성과 기능성을 동시에 추구하는 시장 수요에 부합하고 있다.또한 피부에 편안함을 주면서도 촉촉한 보습과 건강한 윤기를 제공해, 남녀노소 누구나 매일 사용할 수 있는 기초 라인으로 자리매김했다. 이외에도 두바이, 중국, 동남아 등 해외 주요 전시회에 참가해 바이어들로부터 꾸준한 관심과 호응을 얻고 있다.뷰리클 관계자는 “자체적인 제품 경쟁력과 연구 개발을 바탕으로 다수의 해외 바이어와 MOU를 체결하고 실질적인 수출로까지 이어지며 글로벌 입지를 넓혀가고 있다”며, “K-뷰티 시장의 성장 흐름 속에서 뷰리클만의 차별성을 인정받아, 앞으로도 해외 시장에서 글로벌 대표 브랜드로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com