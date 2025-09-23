[2025 대한민국 고객만족브랜드대상] 인체공학적 건강기능성 언더웨어, KorBliss

KorBliss가 ‘2025 대한민국 고객만족브랜드대상’ 건강기능성 언더웨어,이너웨어 부문을 4년 연속 수상했다.KorBliss를 전개하는 브리스코리아(주)는 건강과 아름다움을 동시에 추구하는 다양한 제품을 제공하는 기업이다. 건강기능성 의류, 기능성 화장품, 건강기능식품 등을 제조·판매하며 현대인의 건강한 삶을 지원하고 있다.KorBliss는 최신 라이크라 소재와 인체공학적 디자인을 적용해 현대인의 체형에 최적화된 언더웨어 및 이너웨어를 선보이고 있다. 최첨단 가공 기술로 만들어진 맞춤형 의류는 몸매를 아름답게 유지하고, 자세를 바르게 하며, 신체 건강까지 챙길 수 있는 기능을 제공한다.KorBliss는 남녀노소 누구에게나 적합한 제품을 통해 다양한 직업군과 레저 활동을 하는 고객들에게 큰 인기를 얻고 있다. 특히, 고객들의 변화하는 식생활과 라이프스타일에 맞춘 맞춤형 제품을 공급해 큰 호응을 얻고 있다.브리스코리아 김익현 회장은 “이번 수상은 고객들의 믿음과 사랑 덕분에 이루어진 성과라고 생각한다”며, “앞으로도 고객의 건강과 아름다움을 최우선으로 고려하며 더 나은 제품을 제공할 수 있도록 지속적으로 노력하여 고객 만족도를 높이고, 고객과의 신뢰를 더욱 돈독히 하는 회사로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com