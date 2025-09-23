[2025 대한민국 고객만족브랜드대상] 웰니스 전문 브랜드, 에버바디

에버바디가 ‘2025 대한민국 고객만족브랜드대상’ 건강관리용품 부문을 3년 연속 수상했다.에버바디는 의료기기부터 건강관리용품 그리고 건강기능식품까지 건강한 삶과 지속 가능한 라이프스타일을 위한 제품을 선보이고 있는 주식회사 에스컴바인드의 대표 웰니스 전문 브랜드다.특히 고객 만족도 96%에 달하는 ‘에버바디 비안스톤 복부 마사지기 시즌1’의 업그레이드 버전인 ‘에버바디 비안스톤 복부 마사지기 시즌2’는 성능 향상 및 고객의 니즈를 반영한 신제품으로, 올해 9월 출시됐다. 해당 제품은 국내 유일 물리적 압박이 가능하며, 핫스톤과 경락 그리고 괄사 마사지를 한 번에 경험할 수 있는 개인 맞춤형 프리미엄 복부 관리 라인 제품이다.특히 천연 프리미엄 광물질인 비안스톤을 손바닥 근육 형태로 가공한 핵심 기술이 적용된 만큼 실제 전문가의 마사지를 받은 느낌을 선사하며, 비안스톤에서 방출되는 우수한 원적외선은 의료기기 수준에 달하는 0.924로 실질적인 효과를 입증했다. 또한 국내 전문 기관을 통한 복부에 특화된 인체적용시험을 진행해 상복부·하복부 탄력 개선 및 복부 피부 혈행 개선 도움 또한 입증한 바 있다.에버바디 관계자는 “단순히 찍어 내는 제품이 아닌, 제품의 성능과 효과 그리고 안전성 확보는 기본이며, 여기에 고객의 입장과 니즈를 반영한 제품을 선보이기 위해 항상 최선을 다하고 있다”며 “앞으로도 혁신적인 기술과 검증된 효과를 바탕으로 한 수준 높은 제품을 통해 고객이 원하는 경험과 가치를 선사하도록 더욱 노력하겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com