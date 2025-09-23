[2025 한국브랜드만족지수 1위] 재건축·재개발 법률서비스, 법무법인 경국

법무법인 경국이 ‘2025 한국브랜드만족지수 1위’ 법률서비스(재개발·재건축전문) 부문을 수상했다.법무법인 경국은 대법원·대검찰청·서울중앙지방법원·서울중앙등기국 등 주요 법조기관이 밀집 된 서울 서초동에 설립됐다. 고객 접근성이 높은 곳에 위치하면서도 서울·경기·주요 지방도시에 촘촘한 업무처리 프로세스를 갖춰 부동산 분쟁이 예상되거나 법률용역이 필요한 당사자들이 신속하게 사안을 상담받고 대처할 수 있도록 운영되고 있다.특히, 대단위 재개발(신도시 토지보상, 공익사업) 구역에서부터 소규모 구역(모아타운, 가로주택정비)에 이르기까지 공익사업이나 정비사업, 토지보상, 재건축, 재개발 등 공익사업법 문제를 특화한 전문센터를 두어 보다 세부적이고 전문적인 법률 서비스를 제공하고 있다.또한 대한변호사협회에서 인증된 재개발·재건축 분야 전문 인증서를 가진 재개발 전문 변호사단으로 구성됐다. 공기관, 지방자치단체 등 단체에서도 자문 및 용역을 요청하는 문의가 계속되고 있다는 게 업체 측 설명이다.법무법인 경국의 공대호 대표변호사는 “10년 이상 직접 현장에서 발로 뛰며 누적된 재개발 업무 및 법원감정인 경험을 바탕으로 초도 상담에서부터 의견서 작성 자문·합의대행·총회참여 등 모든 프로세스를 전문 변호사들이 직접 주도하고 있다”며, “고객에게 필요한 가장 최상의 결과물, 그리고 마음의 위로까지 함께 할 수 있는 1위 로펌이 되기 위해 정진하겠다.”고 소감을 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com