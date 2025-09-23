[2025 한국브랜드만족지수 1위] 혁신을 더한 수산물 업체, 훈훈수산

훈훈수산이 ‘2025 한국브랜드만족지수 1위’ 식품(수산물) 부문을 7년 연속 수상했다.훈훈수산은 지난 8년간 150만 명 이상의 고객과 3천여 군데의 식당에 수산물을 공급하고 있는 수산물 유통 브랜드이다.기존 수산물 업체 기업들과 달리 심플하고 세련된 디자인의 상세 페이지를 만들고, 손으로 직접 제품을 잡은 사진을 메인으로 사용하는 등 젊은 감각을 더한 것이 특징이다. 혁신적인 판매 방식으로 업계의 트렌드를 선도하고 있다는 게 업체 측 설명이다.훈훈수산은 여기서 멈추지 않고, 내년부터 동남아시아에서 수산물을 수입해 가공한 뒤 다시 해당 국가로 수출하는 해외 시장 진출 계획을 밝혀 기대를 모으고 있다. K-푸드의 세계적인 열풍 속에서 한국의 가공 기술을 접목한 수산물 수출은 높은 경쟁력을 가질 것으로 예상된다.훈훈수산 서성원 대표는 “2025년까지 누적 매출 1천억 원 달성과 함께 전 국민이 아는 브랜드가 되는 것이 목표”라며 “1차 산업에 젊은 감각을 더해 혁신을 이뤄냈다는 점이 우리의 강점이라고 생각한다. 앞으로도 수산물 유통의 새로운 길을 개척해 나가겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com